Nieta de María Ercira reaccionó a teoría del garzón sobre posible abducción extraterrestre de su abuela - Chilevisión

El trabajador del Fundo Las Tórtolas entregó explicaciones sobre el actuar que fue captado en cámaras del lugar el día de la desaparición de la adulta mayor y lanzó una particular tesis.

Carla Hernández, nieta de María Ercira Contreras, se refirió a la teoría que lanzó el garzón que trabaja en el Fundo Las Tórtolas sobre la desaparición de su abuela.

La semana pasada se conoció la existencia de un nuevo sujeto de interés en el caso, quien sería un trabajardo que fue captado en el restaurante en el que fue vista por última vez la adulta mayor.

Tras ser consultado sobre su posible implicancia en el caso, el sujeto lanzó su propia teoría sobre el paradero de la mujer de 86 años y aseguró que podría haber sido abducida por extraterrestres, lo que desató el enojo de la familia.

“Me parece muy poco empático. Me parece ridículo la verdad, creo que muestra su frialdad con la familia”, expresó Hernández en conversación con Contigo en la Mañana.

La nieta de María Ercira señaló que no es la primera vez que reciben este tipo de comentarios e incluso recordó un episodio anterior a estas declaraciones.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

“No me sorprende tanto porque acá en el fundo hay otras personas que han hecho comentarios desubicados. Me acuerdo que mi papá me dijo en algún momento que Jacinto Ayala (portero del fundo) le dijo que quizás a mi abuela se la habían llevado los duendes”, aseguró.

Garzón explicó su comportamiento

La desaparición de María Ercira Contreras ocurrió el 12 de mayo de 2024, en medio de una celebración por el Día de la Madre en el Fundo Las Tórtolas, comuna de Limache.

Según los antecedentes que tenía la familia, ese día solo estaban trabajando mujeres en la atención al público. Sin embargo, los registros del lugar dicen lo contrario y sitúan al garzón tanto dentro del restaurante como fuera del lugar conversando por teléfono.

Luego de que se conociera este dato, el hombre se puso en contacto con Hernández para explicar su actuar de ese día.

“Él me llamó por teléfono el viernes y me dijo que ese día había salido a hablar con un familiar, que había mirado si es que estaba mi abuela. Me dijo que a él no se le hubiese perdido su abuelita, como echándonos la culpa”, detalló.