 Nieta de María Ercira reaccionó a teoría del garzón sobre posible abducción extraterrestre de su abuela - Chilevisión
Minuto a minuto
Captan día de furia de médico en Iquique: Chocó a conductor, lo intentó atropellar y lo amenazó con pistola Nieta de María Ercira reaccionó a teoría del garzón sobre posible abducción extraterrestre de su abuela ¿Cómo pudo escapar por segunda vez reo de Colina II? Revelan importante dato del prófugo “Los 3 sueños eróticos de la derecha no se cumplieron”: La tesis de Vidal, tras asumir vocería de Jara Esta es la razón por la que ordenaron levantar secreto bancario en cuenta de Martín de Los Santos
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
24/11/2025 13:49

Nieta de María Ercira reaccionó a teoría del garzón sobre posible abducción extraterrestre de su abuela

El trabajador del Fundo Las Tórtolas entregó explicaciones sobre el actuar que fue captado en cámaras del lugar el día de la desaparición de la adulta mayor y lanzó una particular tesis.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Carla Hernández, nieta de María Ercira Contreras, se refirió a la teoría que lanzó el garzón que trabaja en el Fundo Las Tórtolas sobre la desaparición de su abuela. 

La semana pasada se conoció la existencia de un nuevo sujeto de interés en el caso, quien sería un trabajardo que fue captado en el restaurante en el que fue vista por última vez la adulta mayor.

Tras ser consultado sobre su posible implicancia en el caso, el sujeto lanzó su propia teoría sobre el paradero de la mujer de 86 años y aseguró que podría haber sido abducida por extraterrestres, lo que desató el enojo de la familia. 

“Me parece muy poco empático. Me parece ridículo la verdad, creo que muestra su frialdad con la familia”, expresó Hernández en conversación con Contigo en la Mañana.

La nieta de María Ercira señaló que no es la primera vez que reciben este tipo de comentarios e incluso recordó un episodio anterior a estas declaraciones. 

No me sorprende tanto porque acá en el fundo hay otras personas que han hecho comentarios desubicados. Me acuerdo que mi papá me dijo en algún momento que Jacinto Ayala (portero del fundo) le dijo que quizás a mi abuela se la habían llevado los duendes”, aseguró. 

Garzón explicó su comportamiento

La desaparición de María Ercira Contreras ocurrió el 12 de mayo de 2024, en medio de una celebración por el Día de la Madre en el Fundo Las Tórtolas, comuna de Limache.

Según los antecedentes que tenía la familia, ese día solo estaban trabajando mujeres en la atención al público. Sin embargo, los registros del lugar dicen lo contrario y sitúan al garzón tanto dentro del restaurante como fuera del lugar conversando por teléfono.  

Luego de que se conociera este dato, el hombre se puso en contacto con Hernández para explicar su actuar de ese día. 

“Él me llamó por teléfono el viernes y me dijo que ese día había salido a hablar con un familiar, que había mirado si es que estaba mi abuela. Me dijo que a él no se le hubiese perdido su abuelita, como echándonos la culpa”, detalló. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Cadem: Así cambió el apoyo a quienes aspiran a la presidencia antes de la segunda vuelta

Lo último

Lo más visto

Encuesta Criteria: Así se encuentran las preferencias presidenciales de cara a la segunda vuelta

El candidato del partido Republicano, José Antonio Kast, se consolidó en el primer lugar con un 59% de las preferencias ante la pregunta "¿quién crees que será el próximo presidente?".

23/11/2025

¿Error de John Bowe? La jugada que abre la esperanza a Mane Swett para recuperar custodia de su hijo

Cámaras de Primer Plano sorprendieron a la actriz a la salida de un tribunal de Nueva York, en Estados Unidos, en medio de una nueva arremetida judicial para recuperar a su hijo.

24/11/2025

“No sé cómo vivir sin él”: El desgarrador adiós de pareja de acróbata chileno que murió en Italia

El fatal accidente ocurrió la noche del pasado viernes cuando Christian Quezada, chileno de 26 años, participaba del acto "La esfera de la muerte".

24/11/2025

Expareja de Mane Swett rompió el silencio por batalla legal: “No es lo que hace un buen padre”

John Bowe enfrentó una nueva audiencia con la actriz en la Corte Suprema de New York y entregó detalles exclusivos sobre la custodia de su hijo al equipo de Primer Plano.

24/11/2025