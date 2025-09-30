“Se va a destapar...”: Nieta de María Ercira revela teoría por nulo avance en investigación - Chilevisión

Carla Hernández, vocera de la familia de la adulta mayor desaparecida en Limache, advirtió que no han habido avances en la querella por falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación que presentó.

Carla Hernández, nieta de María Ercira Contreras, acusó nulos avances en la investigación por la desaparición de su abuela, ocurrida en mayo de 2024 en el fundo Las Tórtolas de la comuna de Limache.

Han pasado cinco meses desde que presentaron una querella por falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación y, desde entonces, señala que tanto ella como el abogado de la familia no han recibido respuestas.

"Aún no le toman declaración al PDI (que recogió las imágenes desde el fundo Las Tórtolas). El abogado me dice que no le han dado las copias de la carpetas solicitadas hace ya bastante tiempo", afirmó en La Cuarta.

"Nadie quiere dar información. Ni el fiscal ni la PDI. Hay algo que se va a destapar en algún momento, porque realmente nosotros estamos seguros que hay obstrucción a la investigación", agregó.

Si bien se pidieron 24 horas de grabaciones, la policía solo pudo recuperar cinco. "Hay un acta que firma Mónica Kleinert (dueña del fundo) que dice que entrega los videos. No hay explicación ni oficial ni extra oficial de por qué no se rescataron esas 24 horas que el fiscal ordenó", subrayó.

Nieta de María Ercira: "En Limache se cubren las espaldas"

En vista de lo anterior, Hernández cree que "voluntariamente no quieren avanzar en ninguna de las causas (por la desaparición y presunta obstrucción)".

"Tienen paralizada las causas a propósito, porque el abogado ha pedido copias de las dos causas y no se nos ha entregado absolutamente nada", insistó en el medio antes citado.

Finalmente, advirtió que "mientras la causa siga en Limache, sentimos que no va avanzar". "Es un secreto a voces que, en un pueblo donde todos se conocen, se cubren las espaldas. Hay algo oscuro y no puede ser que las autoridades hagan vista gorda ante esta situación", concluyó.