Caso María Ercira: Cronología completa con nuevos antecedentes a 7 meses de su desaparición - Chilevisión

A comienzos de diciembre Fiscalía decidió levantar el secreto investigativo que pesaba sobre el caso. Ahora, la familia de la adulta mayor accedió a informes hasta ahora inéditos sobre las indagaciones.

El caso de la desaparición en Limache de María Ercira Contreras (86) mantiene muchos cabos sueltos a causa de la decisión de Fiscalía de ampliar el secreto investigativo, lo que impidió a su familia conocer los avances en las indagaciones.

La medida fue establecida por el fiscal jefe de Limache, Guillermo Sánchez Psijas, quien argumentó que aún se desarrollaban varias diligencias y pericias desde el 12 de septiembre del presente año.

Sin embargo, a comienzos de diciembre se levantó la medida y la familia Contreras accedió a antecedentes y hallazgos inéditos en torno a la investigación, lo que incluye teorías y personas investigadas.

MÁS SOBRE MARÍA ERCIRA

Entre ellas, que los teléfonos celulares de los cercanos de la adulta mayor fueron intervenidos, y que uno de sus hijos figura en calidad de sospechoso, a causa de hechos ocurridos el 12 de mayo en Fundo Las Tórtolas que despertaron suspicacia en la policía.

También se informó que en la carpeta no hay existencia de posibles prendas de la mujer que podrían aportar pistas sobre lo ocurrido. Tampoco hubo novedades en los varios rastreos que se hicieron en el canal Waddington.

Por último, entre las diligencias pendientes se encuentran nuevas declaraciones de los familiares. En ellas, la policía pretende incautar el nuevo teléfono del hijo, así como una citación al pololo de una de las nietas.

Cronología del Caso María Ercira

Fiscalía investiga comprometedor diálogo en caso María Ercira

Fiscalía tiene en su poder un diálogo entre el cuidador del fundo y un trabajador del canal Waddington posterior a los hechos.

Cabe señalar que la adulta mayor fue buscada en aquel lugar, sin éxito y sin ninguna pista para la investigación: "No te vayas a meter donde ocurrió la huevada", le dijo el trabajador del canal al cuidador.

Uno de los hijos de María Ercira es apuntado como sospechoso

Esta línea investigativa se debe a que el día en que desapareció la mujer, José Luis Hernández tuvo su teléfono apagado toda la jornada.

Sin embargo, desde el entorno familiar informaron al citado que eso "es algo que Hernández mantiene como un hábito: el domingo apagaba su teléfono para evitar interrumpir su descanso".

Por otra parte, la carpeta también recoge la denuncia realizada por el hijo de Contreras sobre el robo de su camioneta y, junto a ello, su teléfono. Hasta ahora, ninguna de las pertenencias han aparecido.

Levantamiento secreto del secreto investigativo

"El 30 de noviembre dejó de ser secreta la investigación, hace pocos minutos tuve acceso a la carpeta, no he podido leer mucho, pero mi visión no ha cambiado mucho. Acá como familia no estamos conformes con lo que se ha hecho", declaró Carla Hernández, nieta de la desaparecida.

Nieta de María Ercira: "Estoy segura que la mataron"

"Cada vez estoy más segura de que a mi abuela la mataron", dijo Carla Hernández en Instagram. La joven continuó su descargo y expresó que "es aterrador decirlo, sin embargo, es lo más probable", pues argumentó que "no podría haber salido del lugar por sus propios medios, menos en solo 5 minutos".

Aparece nuevo registro capturado en fundo

A raíz del testimonio de una mujer que aseguró haber visto una violenta pelea dentro de una camioneta que se encontraba detenida en las inmediaciones del fundo el mismo día de la desaparición de María Elcira, se tuvo acceso a nuevos registros que confirmarían esta versión.

Así lo dio a conocer Carla Hernández, nieta de la desaparecida, quien comunicó esta información a la policía, y "se consiguió las cámaras, y efectivamente estaba esa camioneta a las 5 de la tarde ese mismo domingo 12 de mayo".

Dueño del Fundo Las Tórtolas habló sobre la desaparición

“Se han puesto a disposición todos los antecedentes, se han abierto las puertas, todo lo que esté a nuestro alcance”, afirmó el dueño del fundo. “¿Cómo no vamos a querer que se encuentre a la señora?”, agregó .

También, se refirió qué ocurrió los minutos posteriores a la desaparición: “Desapareció y a los 10 minutos comenzaron a buscarla; yo, la gente que estaba en el hotel también ayudó a buscarla, y nada”. “Siempre hay un malo en la película y se entiende la frustración de la familia", cerró.

Realizan pericias al celular de María Ercira

Poco tiempo antes de esta pista, la Policía de Investigaciones realizó pericias al celular de María Elcira con la finalidad de rastrear sus llamadas, mensajes o actividad en general, incluyendo la ubicación por GPS. Según su nieta, estas indagatorias no habrían tenido ningún resultado.

Declaraciones de familiares y cámaras de seguridad

CHV Noticias tuvo acceso a las cámaras de seguridad del restaurante donde se perdió el rastro de María Elcira, revelando el momento exacto en que la familia llegó al recinto para celebrar el Día de la Madre y los minutos posteriores al suceso.

Sumado a esto, nuestro medio pudo conversar con otros familiares de la víctima. Entre ellos, el esposo de su nieta, Alfonso Cossio, quien indicó que en un comienzo pensaron que la adulta mayor incluso podía haberse confundido y sentado en otra mesa.

Revelan inédito video previo a su desaparición

Miryam Ramírez, nuera de la adulta mayor, fue la responsable de captar el último video de María Elcira antes de desaparecer.

En el registro se muestra el momento exacto en que la mujer se levantó de la mesa para acudir al baño y nunca más regresar.

Drenaje de canal Waddington

Las primeras diligencias apuntaron a la zona geográfica que rodea el restaurante. Precisamente, los esfuerzos se concentraron en el canal Waddington al considerarlo como un riesgo para la adulta mayor.

Por lo mismo se dio paso al drenaje del agua para concretar una búsqueda más exhaustiva. Sin embargo, no hubo resultados ni se descubrieron pistas asociadas.

Alerta de desaparición de María Ericra

Las redes sociales fueron las primeras en alertar sobre la desaparición de Contreras en el Fundo Las Tórtolas el domingo 12 de mayo en Limache. Y casi un día después, este caso llegó a los medios de la mano de Carla Hernández como portavoz de la familia.

En su primer relato, la nieta de María Elcira expuso que todo ocurrió en cuestión de segundos, luego que su abuela se levantara de la mesa para ir al baño del restaurante donde todos estaban celebrando el Día de la Madre.