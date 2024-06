Mujer que grabó a María Elcira antes de desaparecer contó su verdad: “No pasaron ni 4 minutos...” - Chilevisión

La desaparición de la adulta mayor de 85 años sigue siendo un enigma para su familia y las autoridades detrás de su búsqueda. CHV Noticias conversó con la mujer que la grabó por última vez.

Continúan avanzando los días y las pistas tras la desaparición de María Elcira Contrera son escasas. Una situación que se remonta al pasado 12 de mayo en un restaurante de Limache y del cual se han conocido relatos clave en las últimas horas.

Uno de ellos es el de Miryam Ramírez, nuera de la adulta mayor de 85 años, quien fue la encargada de registrar el último video que se tiene de la mujer antes de que se le perdiera en rastro en extrañas circunstancias.

De acuerdo con el relato entregado por Ramírez a CHV Noticias, ambas eran muy cercanas debido a que vivían juntas.

"Pensé que era una broma"

"Tengo toda la esperanza de que, en algún momento, nos van a llamar por teléfono y nos van a decir 'aquí está' o nos va a llamar ella para contarnos que se perdió", comenzó diciendo.

En ese sentido, remontándose al trágico día de la desaparición, Ramírez abordó la grabación que se volvió clave para la investigación y que captó el momento exacto en que María Elcira se levantó de la mesa para ir al baño. Desde entonces, no volvió más.

Hasta ese momento no habían sospechas de lo que ocurriría más adelante; pese a que como reconoció anteriormente la nieta de la adulta mayor, Carla Hernández, ella misma había advertido un problema con la puerta de acceso desde el baño hacia el comedor del restaurante.

"Yo nunca filmo nada, no me gusta aparecer en la cámara ni nada, pero no sé por qué ese día dije: 'Este momento, lo voy a dejar filmado'", explicó Miryam.

"Se me ocurrió grabar, pero yo prometo que no pasaron ni cuatro minutos cuando me paro, le pregunto a Carlita (nieta de María Elcira) por su abuela y me dice que se está lavando las manos en el baño", continuó.

"La voy a ver y me llevo la sorpresa que no estaba. Incluso me reí, porque pensé que era una broma", dijo.