“3 millones y aparece mañana”: Nieta de adulta mayor desaparecida en Limache acusó estafa de vidente - Chilevisión

Carla Hernández, nieta de María Elcira Contreras, adulta mayor que está desaparecida en Limache, señaló que fue estafada por una vidente intentando encontrar pistas y rastros de su abuela.

La joven señaló que la médium le prometió encontrar a su abuela en tiempo récord, sin embargo, todo resultó ser un fraude y una mala experiencia.

“Una médium me estafó, menos mal no fue tanto dinero, pero me pidió una cantidad considerable... Me dijo que me iba a canalizar con mi abuela, situación que finalmente no hizo”, declaró a Mega.

La nieta de la desaparecida agregó que la supuesta vidente le dijo que “este caso es muy complejo y tengo que llamar a mi maestra y ella te cobra 3 millones de pesos y tu abuela aparece mañana antes de las 4 de la tarde”.

Después de que se le pidiera esa considerable cifra, Hernández advirtió una posible estafa y cortó contacto con la médium.

La extraña desaparición de adulta mayor en Limache

Cabe señalar que la mujer de 85 años está desaparecida desde el pasado domingo 12 de mayo, cuando fue junto a su familia a celebrar el día de la madre al restaurante Fundo Las Tórtolas.

Transcurrida casi una hora del encuentro en el mencionado local, María fue al baño y se demoró más de lo normal, por lo que algunos seres queridos fueron a buscarla.

Recién ahí se percataron que no estaba y posteriormente, a través de los registros de cámaras de seguridad, la distinguieron caminando por el estacionamiento a paso firme.