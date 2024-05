Nieta de desaparecida en Limache reveló extraña frase de dueña de restaurante: “La noche será larga” - Chilevisión

Carla Hernández, en conversación con Contigo en la Mañana, relató los primeros minutos tras la desaparición de María Elcira y la actitud que adoptó la locataria, acusando falda de empatía.

Las labores de búsqueda de María Elcira Contreras Mella continúan enfocadas en el fundo Las Tórtolas de Limache, aunque su familia ya apunta a diferentes hipótesis tras su extraña desaparición ocurrida el pasado Día de la Madre, sin descartar la posible intervención de terceros.

Así lo plasmó José Luis Hernández, hijo de la adulta mayor de 85 años, quien en conversación con Contigo en la Mañana apuntó directamente a la dueña del restaurante donde se vio por última vez a su madre, acusando falta de empatía.

Habla hijo de adulta mayor desaparecida en Limache

En su relato expuso que apenas la familia alertó al recinto por la desaparición de María, "no hicieron nada (...) fue una indolencia terrible".

"La preocupación de la gente del restorán era básicamente quién paga la cuenta", contó, explicando que "la indolencia nos hace pensar muy mal" de la dueña del local.

"Ni siquiera la conozco", reveló José Luis, dado que "ella no se ha acercado a nosotros pese a que hemos estado acá todos los días".

Nieta reveló frase de dueña del local tras desaparicón

Un relato bastante similar fue el que entregó Carla Hernández, nieta de María, quien apuntó a otra hipótesis detrás de la desaparición y que tendría que ver con una eventual intención de robo contra la mujer desaparecida.

"Puede que le hayan querido robar las joyas al pensar que eran de valor", reflexionó.

Regresando a las sospechas sobre la dueña del restaurante, explicó que hubo una situación en particular que destapó sus dudas.

Al momento de la desaparición, según dijo, "algunas personas se dieron cuenta y ayudaron a buscar, pero la mayoría siguió almorzando, porque no hubo una alerta de parte de la dueña, así como ‘se perdió una persona, esto es importante’... nada”.

De hecho, en ese instante se le habría acercado la locataria para lanzarle una frase que ahora estremece: "Yo sé que ustedes comieron la entrada nomás, pero los platos yo los tenía listos adentro. Te recomiendo que comas porque esta noche va a ser larga”.

"Pensé ‘por qué me dice eso si deberíamos encontrarla lo más pronto posible... ¿por qué me dice que no la vamos a encontrar?’ Eso me hizo ruido en el momento, pero luego dije ‘bueno, debe ser parte de su personalidad, poco empática e inhumana'”, cerró.