Nieta de María Elcira tras levantamiento de secreto en la investigación: “Podría estar oculta bajo tierra” - Chilevisión

Ya se van a cumplir siete meses desde la extraña desaparición de María Elcira Contreras, adulta de 86 años a quien se le perdió el rastro tras ir al baño de un restaurante en Limache, cuando festejaba el día de la madre junto a su familia.

Carla Hernández, nieta de la adulta mayor desaparecida, conversó con el programa Contigo En Directo de Chilevisión luego de que se levantara el secreto en la investigación.

"El 30 de noviembre dejó de ser secreta la investigación, hace pocos minutos tuve acceso a la carpeta, no he podido leer mucho, pero mi visión no ha cambiado mucho. Acá como familia no estamos conformes con lo que se ha hecho", partió declarando la joven.

Nieta insisite en intervención de terceras personas y mal trabajo de la Fiscalía

"Desde un comienzo pensamos en la intervención de terceros, fue la policía que dijo que ella pudo haber subido y que fue un accidente. A mí me dijeron que en una semana iba a parecer muerta en el canal", señaló Carla.

La familiar de María Elcira también expresó su molestia con la Fiscalía, en especial con el Fiscal Guillermo Sánchez.

"El caso fue muy extraño desde el primer momento, yo digo porque el fiscal no fue al fundo Las Tórtolas, en la práctica la policía es quien dirige la investigación cuando no debería ser así, el fiscal la tiene que dirigir".

"La hipótesis del accidente es menos probable que la intervención de terceras personas… Mi abuela podría estar en el restaurante oculta bajo tierra, es crudo lo que estoy diciendo, pero llevamos todos estos meses sin ninguna respuesta y con una investigación desordenada... Es frustrante como familia".

Por último, afirmó que no tiene mucha fe en las diligencias de la Fiscalía. "Yo siento que está escondida en algún lugar, no se cómo vamos a llegar a ella. Es terrible porque hay cosas que se debieron hacer en su momento. Sentimos que ella ya no esta acá".