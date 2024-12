Siete meses sin rastros de María Ercira: Familia acusa no recibir información desde hace 80 días - Chilevisión

El pasado 12 de mayo desapareció María Ercira Contreras, una mujer de 85 años a la que se le perdió el rastro en el restaurante del Fundo Las Tórtolas de Limache, durante un almuerzo familiar por el Día de las Madres. Ahora, la familia acusa al fiscal a cargo de la causa por centrarse en una única teoría. Asimismo, desde hace 80 días que los familiares de la víctima no tienen información sobre la investigación, puesto que esta se declaró secreta. "Ha sido super doloroso (...) no entendemos por qué toda la investigación es secreta. No hemos sabido qué se ha hecho (...) todavía no nos llega ningún tipo de información", reveló a Carla Hernández, nieta de María Elcira, a CHV Noticias.