 El hombre que no debería estar ahí: El inquietante dato de nuevo sujeto de interés en caso de María Ercira - Chilevisión
Minuto a minuto
El hombre que no debería estar ahí: El inquietante dato de nuevo sujeto de interés en caso de María Ercira “Una cabeza de pescado”: Antonino Parisi reveló por quién votará y pronosticó resultado de segunda vuelta Megaoperativo en Terminal Pesquero Metropolitano dejó 19 detenidos por robo de salmón ¿Quiénes son los cinco fallecidos? La historia de las víctimas de la tragedia en Torres del Paine Keanu Reeves escribió carta de agradecimiento a PDI por recuperar relojes sustraídos en 2023
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
20/11/2025 11:33

El hombre que no debería estar ahí: El inquietante dato de nuevo sujeto de interés en caso de María Ercira

Carla Hernández, nieta de la adulta mayor, compartió detalles sobre un hombre que aparece en los registros el día de la desaparición y que pese a eso no se le ha tomado declaración.

Publicado por Fernanda Valdenegro

A más de una año de la desaparición de María Ercira Contreras, esta semana se conocieron desconocidos antecedentes sobre la desaparición de la mujer. 

Se trata de un garzón, quien aparece en las grabaciones del restaurante donde fue vista por última vez la adulta mayor, el que ahora sería sujeto de interés en el caso. 

Cabe recordar que la desaparición ocurrió el 12 de mayo de 2024, cuando compartían un almuerzo familiar al interior del fundo Las Tórtolas de la comuna de Limache.  

Garzón no debía estar el día que María Ercira 

Carla Hernández, nieta de María Ercira, conversó en exclusiva con Contigo en la Mañana, y reveló los antecedentes que han conseguido sobre el hombre que aparece en los registros al interior del restaurat. 

Según contó, de acuerdo al contrastar la información que sobre la investigación con los vidos del local, se dieron cuenta que había un hombre trabajando como garzón.

Lo llamativo para la familia es que los datos que ellos manejaban hasta ahora, era que ese día solo estaban trabajando meseras mujeres

Hasta ahora no se le ha tomado declaración al garzón, pese a que era parte del personal del restaurant el día de la desaparición.

“No es que nosotros pensemos que esta persona es la que hizo algo, pero esto nos demuestra que hay omisiones en la investigación. Solo le tomaron declaración a las meseras. A los cocineros deciden no tomarle declaración porque ellos no eran sujetos de interés”, declaró la nieta de María Ercira. 

Extraño actuar del sujeto

De acuerdo al relato de Hernández, tras la revisión de los videos que sitúaban al garzón trabajando el día de la desaparición de María Ercira, notaron un llamativo comportamiento.

Este hombre sale al exterior, realiza una llamada, mira hacia el pasaje que colinda con el fundo Las Tórtolas”, sostuvo. 

El hombre aparece en las grabaciones recorriendo el salón y posteriormente va al patio donde se le ve hablando por teléfono.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono al Trabajo de la Mujer: Revisa la fecha de pago de noviembre y cuánto puedes recibir

Lo último

Lo más visto

“Una cabeza de pescado”: Antonino Parisi reveló por quién votará y pronosticó resultado de segunda vuelta

Desde Italia, país donde está radicado hace años, el economista y hermano del ex candidato presidencial Franco Parisi criticó a la derecha por, a su juicio, concentrar la riqueza. "Veo un nivel de avaricia, de corrupción", expresó.

20/11/2025

Preocupación en Fiebre de Baile: Cata Days actualizó problema de salud que la dejó fuera del capítulo

Al comienzo del programa, Juan Pablo Queraltó informó que la concursante "se comenzó a sentir muy mal", siendo atendida por médicos en Chilevisión.

20/11/2025

El hombre que no debería estar ahí: El inquietante dato de nuevo sujeto de interés en caso de María Ercira

Carla Hernández, nieta de la adulta mayor, compartió detalles sobre un hombre que aparece en los registros el día de la desaparición y que pese a eso no se le ha tomado declaración.

20/11/2025

Competencia cada vez más dura: Así fue la difícil eliminación de esta semana en Fiebre de Baile

María José Quiroz, Raimundo Cerda, Daniela Castro y Esteban Paredes dejaron todo en la pista de baile para sorprender al jurado y mantenerse en competencia una semana más.

20/11/2025