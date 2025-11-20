El hombre que no debería estar ahí: El inquietante dato de nuevo sujeto de interés en caso de María Ercira - Chilevisión

Carla Hernández, nieta de la adulta mayor, compartió detalles sobre un hombre que aparece en los registros el día de la desaparición y que pese a eso no se le ha tomado declaración.

A más de una año de la desaparición de María Ercira Contreras, esta semana se conocieron desconocidos antecedentes sobre la desaparición de la mujer.

Se trata de un garzón, quien aparece en las grabaciones del restaurante donde fue vista por última vez la adulta mayor, el que ahora sería sujeto de interés en el caso.

Cabe recordar que la desaparición ocurrió el 12 de mayo de 2024, cuando compartían un almuerzo familiar al interior del fundo Las Tórtolas de la comuna de Limache.

Garzón no debía estar el día que María Ercira

Carla Hernández, nieta de María Ercira, conversó en exclusiva con Contigo en la Mañana, y reveló los antecedentes que han conseguido sobre el hombre que aparece en los registros al interior del restaurat.

Según contó, de acuerdo al contrastar la información que sobre la investigación con los vidos del local, se dieron cuenta que había un hombre trabajando como garzón.

Lo llamativo para la familia es que los datos que ellos manejaban hasta ahora, era que ese día solo estaban trabajando meseras mujeres.

Hasta ahora no se le ha tomado declaración al garzón, pese a que era parte del personal del restaurant el día de la desaparición.

“No es que nosotros pensemos que esta persona es la que hizo algo, pero esto nos demuestra que hay omisiones en la investigación. Solo le tomaron declaración a las meseras. A los cocineros deciden no tomarle declaración porque ellos no eran sujetos de interés”, declaró la nieta de María Ercira.

Extraño actuar del sujeto

De acuerdo al relato de Hernández, tras la revisión de los videos que sitúaban al garzón trabajando el día de la desaparición de María Ercira, notaron un llamativo comportamiento.

“Este hombre sale al exterior, realiza una llamada, mira hacia el pasaje que colinda con el fundo Las Tórtolas”, sostuvo.

El hombre aparece en las grabaciones recorriendo el salón y posteriormente va al patio donde se le ve hablando por teléfono.