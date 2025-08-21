 Tras salida de Marcel: Los ministros del pdte. Boric que siguen desde el comienzo de su gobierno - Chilevisión
21/08/2025 13:10

Tras salida de Marcel: Los ministros del pdte. Boric que siguen desde el comienzo de su gobierno

El mandatario anunció la renuncia del titular de Hacienda, Mario Marcel, una de las principales figuras de su administración. De esta manera, sólo seis ministros continúan en el gabinete desde marzo de 2022.

Publicado por CHV Noticias

A siete meses del término del actual gobierno, el presidente Gabriel Boric confirmó la salida de dos ministros que se mantenían desde el comienzo de su administración en menos de un día. 

De esta manera, nuevamente el gabinete vive un nuevo cambio, quedando con sólo seis secretarios de Estado desempeñando sus funciones desde el 11 de marzo de 2022, día que asumió la actual administración.

Cabe mencionar que algunas salidas han sido por decisiones personales, como son los casos de Jeannette Jara (Trabajo) y Carolina Tohá (Interior), quienes compitieron en las primarias oficialistas, siendo la primera la carta del oficialismo.

En otras ocasiones, polémicas, faltas de liderazgo y críticas a sus gestiones han derivado en dimisiones.

Izkia Siches, Maya Fernández, Giorgio Jackson, Marcela Ríos, Julieta Brodsky y Marco Antonio Ávila son algunas figuras que han pasado por el Palacio de La Moneda.

Estos son los ministros que se mantienen desde el comienzo del gobierno de Gabriel Boric:

  • Camila Vallejo (Segegob)

  • Nicolás Grau (Economía)

  • Carlos Montes (Vivienda y Urbanismo)

  • Juan Carlos Muñoz (Transportes y Telecomunicaciones)

  • Maisa Rojas (Medio Ambiente)

  • Antonia Orellana (Mujer y Equidad de Género)

Las salidas de Valenzuela y Marcel del gobierno

Según trascendió, la decisión habría sido tomada por el mismo mandatario después que el partido de Valenzuela, Federación Regionalista Verde Social (FRVS), optara por inscribir una lista parlamentaria fuera del pacto oficialista.

Este jueves se sumó la renuncia del ministro de Hacienda, Mario Marcel. De manera preliminar, se informó que la dimisión se debería a motivos personales presentados la ahora exautoridad, quien fue uno de los principales rostros de la administración Boric.

