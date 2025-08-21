“Inaceptable linchamiento de chilenos”: La urgente medida que instruyó pdte. Boric tras partido de la U - Chilevisión

Según detalló el mandatario, el ministro del Interior se trasladará a Avellaneda para acompañar "personalmente a los heridos" y revisará la situación de los chilenos detenidos.

El presidente Gabriel Boric instruyó al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, viajar a Argentina tras los graves incidentes durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile.

A través de su cuenta oficial de X, el mandatario acusó el "inaceptable linchamiento de chilenos en el estadio de Independiente".

En la misma línea, detalló que Elizalde, en compañía del embajador José Antonio Viera-Gallo, acompañará "personalmente a los heridos" y revisará la situación de los detenidos.

"La violencia no tiene ninguna justificación, de ningún lado, y vamos a proteger los derechos de nuestros ciudadanos sin perjuicio de las responsabilidades que pueda establecer la justicia", señaló la autoridad.

Dada la gravedad de lo sucedido ayer en Argentina con el inaceptable linchamiento de chilenos en el estadio de Independiente, he instruido al Ministro del Interior Álvaro Elizalde que viaje a Buenos Aires para, junto con el

Embajador, acompañar personalmente a los heridos y… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) August 21, 2025

Según cifras entregadas por el embajador Viera-Gallo, hay 19 chilenos lesionados y dos de ellos están "siendo intervenidos neoquirúrgicamente".

Además, se reportan más de 100 detenidos tras la brutal golpiza en el Estadio Libertadores de América, en la ciudad de Avellaneda.