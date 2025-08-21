 “Inaceptable linchamiento de chilenos”: La urgente medida que instruyó pdte. Boric tras partido de la U - Chilevisión
21/08/2025 09:43

Pdte. Boric instruyó viaje de Elizalde a Argentina: “Inaceptable linchamiento de chilenos”

Según detalló el mandatario, el ministro del Interior se trasladará a Avellaneda para acompañar "personalmente a los heridos" y revisará la situación de los chilenos detenidos.

Publicado por CHV Noticias

El presidente Gabriel Boric instruyó al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, viajar a Argentina tras los graves incidentes durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile.

A través de su cuenta oficial de X, el mandatario acusó el "inaceptable linchamiento de chilenos en el estadio de Independiente".

En la misma línea, detalló que Elizalde, en compañía del embajador José Antonio Viera-Gallo, acompañará "personalmente a los heridos" y revisará la situación de los detenidos.

"La violencia no tiene ninguna justificación, de ningún lado, y vamos a proteger los derechos de nuestros ciudadanos sin perjuicio de las responsabilidades que pueda establecer la justicia", señaló la autoridad.

Según cifras entregadas por el embajador Viera-Gallo, hay 19 chilenos lesionados y dos de ellos están "siendo intervenidos neoquirúrgicamente".

Además, se reportan más de 100 detenidos tras la brutal golpiza en el Estadio Libertadores de América, en la ciudad de Avellaneda.

