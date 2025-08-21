 "Está en el hospital": Embajador de Chile en Argentina confirma que hincha de la U en estado de gravedad - Chilevisión
21/08/2025 00:38

"Está en el hospital": Embajador de Chile en Argentina confirma que hincha de la U está en estado de gravedad

José Antonio Viera-Gallo señaló que el fanático azul resultó con graves heridas luego de los incidentes en el duelo entre los estudiantiles e Independiente de Argentina.

El embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, confirmó que un hincha de la Universidad de Chile resultó con graves heridas luego de los violentos incidentes en el partido entre los azules e Independiente de Argentina válido por los octavos de final vuelta de la Copa Sudamericana.

El diplomático chileno entregó un balance respecto a la víctima de los desmanes y señaló que "Hay heridos con arma blanca y hay uno de los heridos chilenos que está grave que está en el hospital".

Además, Viera-Gallo informó que el equipo consular chileno se movilizó de inmediato y se presentó en el estadio para coordinar con las autoridades locales.

"Iremos al hospital para ver las personas heridas. La persona que está herida de gravedad, fue apuñalada", agregó el embajador.

