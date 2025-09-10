“No es algo nunca visto”: Este lugar de Chile lleva más de 20 mil sismos en una semana - Chilevisión

El profesor Pablo Osses del Instituto de Geografía de la Universidad Católica de Chile explicó en detalle por qué se produce este fenómeno.

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) detectó un aumento en la actividad presente en la Laguna del Maule, ubicado en la comuna de San Clemente en la Región del Maule.

Al respecto, durante la primera semana de septiembre se registraron 26.329 sismos volcanotectónicos, en un aumento en la actividad que se viene registrando desde agosto.

¿Se trata de un fenómeno normal?

El profesor Pablo Osses del Instituto de Geografía de la Universidad Católica de Chile explicó en Contigo en Directo que la laguna "es una caldera volcánica. Es un gran volcán. Es un volcán que tiene millones de años y, por lo tanto, tiene una cierta cantidad de actividad interna por dentro, nosotros no lo vemos".

Asimismo, agregó: "En este caso es una caldera que tiene encerrada lava, en términos sencillos (...) esto entra en ciertos niveles de actividad con cierta frecuencia en ciclos naturales de la tierra y se producen entonces movimientos internos de esta caldera".

Dichos movimientos contemplan trozos en volúmenes significativos de roca "y eso le da la componente tectónica, entonces hay una activación volcánica", explicó.

Finalmente, al ser consultado sobre si este fenómeno es normal, Osses respondió: "Yo me atrevo a decir que esto está dentro del rango de lo conocido. Esto no es algo nunca visto".