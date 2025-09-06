Sismo de magnitud 4.5 despertó a los habitantes de Antofagasta: Revisa su epicentro - Chilevisión

Durante la madrugada se registró una seguidilla de sismos en la misma localidad, todos de menor intensidad.

Durante la madrugada de este sábado se registró un sismo de magnitud 4,5 en la escala de Richter en la región de Antofagasta.

El movimiento telúrico ocurrió a las 03:20 horas y su epicentro tuvo lugar 115 kilómetros al noreste del pueblo de Socaire.

Los detalles del sismo en Socaire

Según indicó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo una profundidad de 270 kilómetros y se encuentra dentro de una seguidilla de sismos de menor intensidad en la misma zona.

Al respecto, estos son los movimientos telúricos registrados en Socaire durante la madrugada:

01:31 horas - Magnitud de 3.7.

03:20 horas - Magnitud de 4.5.

04:25 horas - Magnitud de 3.4.

04:38 horas - Magnitud de 3.3.

06:37 horas - Magnitud de 3.6.

Finalmente, respecto del sismo de 4.5, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) no ha reportado daños a servicios básicos, infraestructura o personas.

