Sismo de magnitud 5.9 sacudió al norte del país esta madrugada - Chilevisión

04/09/2025 07:41

Sismo de magnitud 5.9 sacudió al norte del país esta madrugada

El movimiento telúrico afectó a las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama.

Un sismo de mediana intensidad sacudió al norte de nuestro país, la madrugada de este jueves o4 de septiembre.

El movimiento telúrico fue de magnitud 5.9 y afectó a las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama.

Según el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el evento se produjo a las 00:10:18 horas y su epicentro se localizó a 102.12 kilómetros al sureste de Socaire, región de Antofagasta, con una profundidad de 187 kilómetros. 

Desde el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) descartaron víctimas y daños materiales de consideración a causa del movimiento telúrico.

