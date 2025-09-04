Sismo de magnitud 5.9 sacudió al norte del país esta madrugada - Chilevisión

El movimiento telúrico afectó a las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama.

Un sismo de mediana intensidad sacudió al norte de nuestro país, la madrugada de este jueves o4 de septiembre.

El movimiento telúrico fue de magnitud 5.9 y afectó a las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama.

Según el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el evento se produjo a las 00:10:18 horas y su epicentro se localizó a 102.12 kilómetros al sureste de Socaire, región de Antofagasta, con una profundidad de 187 kilómetros.

Desde el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) descartaron víctimas y daños materiales de consideración a causa del movimiento telúrico.

Hora Local: 2025/09/04 00:10:18, mag: 5.9, Lat: -24.37, Lon: -67.36, Prof: 187.1, Loc : 102.12 km al SE de Socaire — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) September 4, 2025