Sismo sacudió zona norte: Epicentro fue a 46 kilómetros de Mina Collahuasi - Chilevisión

07/09/2025 21:01

Sismo sacudió zona norte: Epicentro fue a 46 kilómetros de Mina Collahuasi

El movimiento telúrico se reportó la tarde de este viernes en la región de Tarapacá.

La noche de este domingo se registró un sismo de mediana intensidad en la zona norte del país.

Según información entregada por el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico se percibió en la región de Tarapacá.

De acuerdo a los datos dados a conocer por el organismo, el temblor fue de magnitud 4.4°.

En tanto, el epicentro fue localizado a 46.2 kilómetros al oeste de la Mina Collahuasi.

De momento, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos.

