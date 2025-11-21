 Habla garzón que no declaró ante PDI: Reveló lo que hizo tras desaparición de María Ercira - Chilevisión
"Esto revive todo el dolor": Habla familia de menor víctima de balacera tras extradición de autor La enigmática desaparición de joven de 15 años: Salió del colegio y se le perdió el rastro VIDEO | Así fue el momento en que le lanzan una olla con aceite hirviendo a inspector municipal Captan tensa visita de José Antonio Kast a Franklin: Fue increpado y aplaudido por presentes Rechazan entrega de cuerpo de Eduardo Cruz-Coke a su hermana imputada: Esta es la razón
21/11/2025 12:42

Habla garzón que no declaró ante PDI: Reveló lo que hizo tras desaparición de María Ercira

El trabajador en el Fundo Las Tórtolas, quien se convertiría en nuevo sujeto de interés para las indagatorias, conversó con Contigo en la Mañana y explicó parte de su actuar capturado por las cámaras de seguridad.

A más de un año y medio de la desaparición de María Ercira Contreras, la investigación puso la lupa sobre un trabajador del restaurante en Fundo Las Tórtolas, quien se convertiría en nuevo sujeto de interés.

El garzón conversó con Contigo en la Mañana y respondió algunas de las dudas que han surgido a raíz de su presencia el día del extravío de la mujer.

El individuo reveló que, en las grabaciones que lo sitúan hablando por celular en el patio, se encontraba buscando a la adulta mayor.

Según explicó, esa es la misma tarea que estaban cumpliendo todos los otros trabajadores del restaurante. "En eso andábamos nosotros (...) el recinto es privado e igual podemos buscar", afirmó.

Al ser consultado por su rol en la búsqueda —a la que le habría dedicado unos segundos—, el garzón que no había sido interrogado contestó que no disponía de mucho tiempo: "Yo fui, di una vuelta por atrás y después me entré".

¿Y la llamada telefónica? El garzón contó que el diálogo que sostuvo fue con un integrante de su familia y que habría sido por el mismo motivo: La preocupación por la desaparición de la mujer de 86 años.

Más adelante, el trabajador confirmó que no fue citado ni declaró ante una unidad de PDI, pero sí señaló haber conversado con agentes de la PDI cuando estos llegaron al interior del restaurante.

El presente del garzón a más de un año de la desaparición de María Ercira: Sería sujeto de interés 

En el matinal de Chilevisión, el trabajador del restaurante aseguró que los últimos antecedentes revelados en la investigación han impactado directamente en su reputación, por lo que se ha visto a manifestar su inocencia en el caso. 

"Mi imagen se fue al piso. No voy a arriesgar 40 o 50 años de trabajo por una tontera", afirmó, asegurando que sus apariciones en los medios de comunicación lo han afectado.

"No he hecho nada, tengo mi conciencia limpia, mi familia está muy nerviosa con lo que está pasando", replicó, añadiendo que "nunca" se ha negado a declarar.

Cabe recordar que el garzón fue captado por las cámaras de seguridad al interior del restaurante, pese a que la información que manejaba la familia de la adulta mayor es que ese día solo estaban trabajando mujeres.

Otro de los antecedentes que llama la atención de su presencia es que el mesero no figura en la lista de personas citadas a declarar ante la Policía de Investigaciones.

