“Los sospechosos están dentro del fundo”: Nieta de María Ercira respondió a acusaciones en su contra - Chilevisión

16/11/2025 20:07

“Los sospechosos están dentro del fundo”: Nieta de María Ercira respondió a acusaciones en su contra

Carla Hernández utilizó sus redes sociales para realizar un extenso descargo luego de ser acusada, junto a su familia, de estar involucradas en la desaparición de la adulta mayor.

Publicado por CHV Noticias

Carla Hernández, nieta de María Ercira Contreras, hizo un descargo en redes sociales contra quiénes acusaron a su familia de estar involucrada en la desaparición de la adulta mayor en mayo de 2024.

A través de un video en TikTok, recordó en detalle los hechos ocurridos en el Fundo Las Tórtolas, antes de perder el rastro de su abuela, instancia donde descartó categóricamente las especulaciones que involucran a su familia.

"Hoy, gracias a la investigación de Sabrina Gambazza sabemos que los sospechosos están dentro del fundo. Lo sabemos porque ella hizo un cruce de datos. Hay dos trabajadores del fundo que mintieron", relató.

Críticas por la investigación

Al descubrirse que dos funcionarios mintieron respecto a dónde estaban al momento de la desaparición de la mujer de 86 años, Carla Hernández reiteró sus críticas a las autoridades por cómo se ha llevado la investigación.

"Lo que más nos da rabia es por qué la PDI no se da cuenta de estas mentiras, por qué no siguió investigando y por qué quedaron las líneas investigativas a medias", manifestó.

La nieta de María Ercira aseguró que ha sido un proceso doloroso e injusto. "Nos entregan información a goteo. Lo único que queremos es llegar a la verdad, que las policías se muevan. Ha sido una espera eterna", dijo.

Respecto a las críticas que ha recibido en su contra, Hernández recalcó: "El hater lo dejo de lado porque siempre hay personas que te apuntan, que tienen malos comentairos, pero en verdad eso es lo que menos importa ahora".

"Lo que importa es encontrar a mi abuela, por fin tener respuestas y que llegue un poco de paz para nuestra familia. Ha sido demasiado duro todo", concluyó.

