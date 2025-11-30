 Guardia de Biotren agredió y botó a mujer en silla de ruedas en Coronel: EFE anunció medidas - Chilevisión
30/11/2025 16:56

Guardia de Biotren agredió y botó a mujer en silla de ruedas en Coronel: EFE anunció medidas

El momento fue capturado por la víctima y se viralizó rápidamente en redes, causando indignación.

Publicado por CHV Noticias

Gran indignación ha causado la agresión de una guardia de seguridad del Biotren a una mujer en silla de ruedas en Coronel.

Los hechos salieron a la luz durante la tarde de ayer sábado, tras viralizarse el momento exacto de los hechos. 

La víctima, que no portaba su tarjeta que acredita la gratuidad en el trasporte público, comenzó a grabar el altercado luego de que la funcionaria se exaltara por la situación.

Tras gritos e insultos, la trabajadora golpeó a la mujer, provocando su caída de la silla. 

EFE Sur se pronunció al respecto y anunció medidas

La empresa ferroviaria EFE Sur emitió un comunicado en el que anuncian la activación de los protocolos internos para determinar responsabilidades.

Dentro del documento sostienen que su compromiso es "garantizar un servicio seguro y respetuoso para todas las personas que utilizan nuestra red".

En la misma línea, resaltaron que la conducta de la trabajadora "no representa los estándares ni el compromiso" de EFE con los pasajeros con discapacidad.  

Por último, señalan que se fortalecerán las campañas educativas, tanto para el personal interno como externo. 

