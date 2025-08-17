EFE Sur: Biotren implementará cambios en la frecuencia y servicios de las líneas 1 y 2 - Chilevisión

Se trata de una serie de viajes adicionales y modificaciones tanto en sus horarios, como en sus distancias, a fin de poder mejorar el servicio.

La Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) Sur, anunció que a partir de este lunes 18 de agosto se implementarán una serie de cambios en el Biotren para mejorar el servicio en la línea 1 y 2.

Se trata de una serie de franjas horarias adicionales, lo que permitirá mejorar la cobertura y la frecuencia de los viajes.

¿Cuáles son los cambios en Biotren?

"A partir de este lunes 18 de agosto, tendremos nuevo itinerario con una extensión de horarios, más temprano, adelantando la franja horaria para que puedas viajar desde las 05:30 horas desde Coronel a Concepción", informó la empresa a través de su cuenta de Instagram.

En la línea 1, que va desde Concepción hasta Hualqui, se añadió un nuevo recorrido desde Concepción a Leonera a las 06:44 horas y el viaje que comienza a las 07:25 horas será modificado para cubrir desde Leonera a Arenal.

Por su parte, en la línea 2 que cubre desde Coronel a Concepción, el servicio comenzará a operar a las 05:30 horas y se sumará una salida adicional a las 08:29 horas.

Los viajes de vuelta, desde Concepción a Coronel, tendrán dos nuevos horarios de salida a las 07:27 y 09:26 horas. Este último reemplaza el viaje de las 09:10 horas.

Así, la línea 1 brindará 44 servicios diarios, mientras que la línea 2 aumentará a 82.

Revisa la publicación de Instagram: