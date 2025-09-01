Condenan a 14 años de cárcel a conductor de taxibús por fatal colisión con Biotren - Chilevisión

El accidente se produjo hace dos años, cuando el chofer de un bus particular impactó al Biotren en una maniobra en la que intentó pasar las barreras de seguridad.

Alejo Santander, el conductor del taxibús que provocó la muerte de ocho personas tras impactar al Biotren, en la comuna de San Pedro de La Paz, fue sentenciado a 14 años de cárcel.

El hecho se produjo hace exactamente dos años, luego de que un bus particular colisionara con el Biotren al intentar pasar las barreras de seguridad, lo que dejó varios heridos y siete muertos en ese momento.

A las víctimas fatales luego se sumó un octavo deceso en abril pasado. Se trata del médico Ignacio López, quien murió debido a la gravedad de las lesiones sufridas, luego de un año y siete meses.

Conductor condenado a 14 años de cárcel

El Tribunal Oral de Concepción informó la tarde de este lunes que los jueces determinaron aplicar 14 años de cárcel para Alejo Santander.

La pena contempla el delito por las ocho víctimas fatales que dejó la colisión, sumado a las lesiones de los pasajeros que perduran hasta hoy en día.