Detienen a sospechoso del crimen de mujer asesinada tras no dejarse adelantar en San Pedro de la Paz - Chilevisión

La PDI confirmó este viernes la detención del presunto autor del crimen de Mackarena Riveros Sáez, la joven madre de 33 años que fue asesinada a balazos en San Pedro de la Paz, en momentos en que el vehículo en el que viajaba como copiloto no se dejó adelantar.

El subprefecto Enrique Guzmán, jefe de la Brigada de Homicidios, señaló que se dio "cumplimiento a una orden de detención que registraba la persona detenida por un homicidio en Lota, además de registrar otros antecedentes vinculantes a una orden de detención por otros delitos".

"Es un sujeto de interés que de alguna u otra forma estaba atemorizando a la ciudadanía, cuyo factor común era la utilización de armas de fuego (...) él está vinculado también a delitos de drogas", complementó

El detective además afirmó que "todos esos detalles van a ser expuestos en la formalización", para luego añadir que, cuando ocurrió el crimen de Riveros, la orden de detención por el asesinato en Lota "ya había sido emanada y nosotros ya estábamos trabajando en eso".

"Todavía el equipo investigativo está realizando diligencias justamente para poder obtener evidencia que lo vincule tanto en el homicidio de Lota como en el homicidio también de Mackarena y los otros hechos que para nosotros también pueden tener relevancia", concluyó.

Familiares de la víctima exigen justicia

Los familiares de la mujer de 33 años asesinada en el conflicto vial en San Pedro de la Paz, entregaron hace unos días nuevos antecedentes sobre el deceso de la víctima.

Todo ocurrió la tarde del pasado domingo 17 de agosto, cuando Riveros transitaba por la Ruta 160 y su pareja —que iba de chofer— adelantó un vehículo negro que avanzaba más lento. Desde este último auto realizaron disparos que terminaron por arrebatarle la vida.

"Me la mataron. Yo quisiera estar llorando tranquilo mi pena, pero necesito pedir justicia", afirmó Juan Sáez, tío y padrino de la mujer asesinada, en entrevista con LUN.

El familiar sostuvo que "no puedo entender que le hayan disparado por adelantar un auto. ¿Tan apurados andaban? No hay ninguna excusa para sacar un arma y disparar a matar a una persona".