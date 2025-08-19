 Las últimas horas de Mackarena: Los planes inconclusos de la mujer asesinada en San Pedro de la Paz - Chilevisión
19/08/2025 09:44

Las últimas horas de Mackarena: Revelan planes inconclusos de mujer asesinada en San Pedro de la Paz

Conmoción ha generado el crimen de Mackarena Riveros, mujer de 33 años que fue asesinada a disparos en plena ruta. Familiares entregaron detalles de la vida de la prevencionista de riesgos.

Publicado por CHV Noticias

Familiares de Mackarena Riveros, mujer de 33 años asesinada tras un conflicto vial en San Pedro de la Paz, entregan nuevos antecedentes sobre la vida de la víctima.

Todo ocurrió la tarde del pasado domingo 17 de agosto, cuando Riveros transitaba por la Ruta 160 y su pareja —que iba de chofer— adelantó un vehículo negro que avanzaba más lento. Desde este último auto realizaron disparos que terminaron por arrebatarle la vida.

"Me la mataron. Yo quisiera estar llorando tranquilo mi pena, pero necesito pedir justicia", afirmó Juan Sáez, tío y padrino de la mujer asesinada, en entrevista con LUN.

El familiar sostuvo que "no puedo entender que le hayan disparado por adelantar un auto. ¿Tan apurados andaban? No hay ninguna excusa para sacar un arma y disparar a matar a una persona".

Las últimas horas de Mackarena y sus planes inconclusos

Juan detalló que Mackarena aprovechó el feriado largo para visitar a sus padres, hermanos y sobrinos en el campo. El sábado regresó a San Pedro de la Paz y el domingo salió a almorzar con su pareja y la hija de él.

Todo marchaba bien, incluso ese mismo día le envió un mensaje a su tío: "Estaba contenta, nos mandó por WhatsApp fotos de ellos comiendo".

Mackarena era prevencionista de riesgos y tenía proyectos de vida que, finalmente, no se podrán concretar. "Era una niña intachable, le gustaba estar en la casa, hacer vida familiar. Era maravillosa", destacó el familiar.

"Llevaba harto tiempo de pareja con Jorge. Habían sacado un crédito (hipotecario) y estaban buscando una casita para comprar. Querían formalizar la relación, hacer un compromiso y casarse", afirmó.

