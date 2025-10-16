“Es blanco de interés”: Revelan nuevos hallazgos en el caso por desaparición de Krishna Aguilera - Chilevisión

Fiscalía detalló los elementos periciados que serán de importancia para la investigación. Además, adelantaron la principal línea investigativa tras la detención del hombre.

El fiscal Marcos Pastén, a cargo de la investigación de la desaparición de Krishna Aguilar, entregó detalles sobre los hallazgos encontrados tras la detención del hasta ahora único sospechoso.

El detenido es un hombre de 45 años que fue capturado durante la madrugada por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) en un departamento de la comuna de San Bernardo.

Cabe recordar que la joven de 19 años es buscada desde el pasado el 4 de octubre, cuando salió a una fiesta en compañía del sospechoso y no regresó a su casa ni respondió mensajes de sus familiares.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Los hallazgos tras detención en caso de Krishna Aguilera

Además de la detención del hombre, también se informó de una serie de hallazgos como un celular y otros aparatos tecnológicos de importancia para el desarrollo de la investigación

“Logramos la incautación de evidencia para tratar de esclarecer la dinámica de la desaparición de la joven”, informó el fiscal Marcos Pastén.

Los elementos encontrados dicen relación con “aparatos telefónicos y otras piezas que hemos logrado incautar y que estamos periciando”.

Obstrucción a la investigación

El detenido tendrá su respectiva audiencia de control de detención, pero Fiscalía adelantó que solicitarán la ampliación de la detención para continuar realizando diligencias investigativas.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Estas quedaron a cargo de la Brigada de Ubicación de Personas (BRIUP) de la PDI y también se dispuso un equipo especial de fiscales para continuar con la investigación.

“Tenemos la línea investigativa de que esto se trata de una desaparición de personas, no de una persona que haya desaparecido voluntariamente”, comentó.

Pastene también planteó una obstrucción a la investigación por parte del detenido, pues “a nuestro juicio no ha colaborado con la investigación y es blanco de interés nuestro y necesitamos corroborar parte de sus declaraciones”.