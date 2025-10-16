“¡Ayúdenme, auxilio!”: Los gritos en plena detención del sospechoso por desaparición de Krishna Aguilera - Chilevisión

Un operativo de la PDI ubicó al hasta ahora único sospechoso por la desaparición de la joven de 19 años en San Bernardo. Un video inédito al que tuvo acceso Contigo en la Mañana registró el procedimiento.

Entre gritos fue detenido esta madrugada por la Policía de Investigaciones el hasta ahora único sospechoso por la desaparición de Krishna Aguilera (19), quien fue vista por última vez el pasado 4 de octubre.

Se trata de un hombre de 45 años que fue arrestado por los uniformados en un condominio en San Bernardo, misma comuna donde se le perdió el rastro a la joven.

Contigo en la Mañana mostró imágenes inéditas del procedimiento llevado a cabo por la policía civil.

"¡Ayúdenme! ¡Auxilio, no son policías!", se oye gritar al individuo, quien fue trasladado hasta un cuartel de la PDI en Ñuñoa.

Mira el momento acá:

Durante el miércoles, el matinal de Chilevisión mostró imágenes exclusivas de la casa del ahora detenido. Sus vecinos afirmaron que no lo veían desde hace días y acusaron turbios comportamientos del sujeto.

Entre las acusaciones, estos residentes que prefirieron resguardar sus identidades aseguraron que sostenía encuentros con menores de edad en su departamento. "Todos sabíamos las andanzas de él", relató una.

Cámaras de seguridad captaron sus últimos movimientos caminando a altas horas de la madrugada.

El hombre de 45 años detenido llevó en su auto a la joven hasta las afueras de un block de departamentos tras una fiesta a la que asistieron la noche de la desaparición. ¿El problema? No es su domicilio actual. Tanto Krishna como su hermana Cristal habían dejado de vivir ahí hace un mes.

Cristal ha planteado que el hombre es el responsable de la desaparición: "El tipo me la secuestró, me la debe tener muerta, aunque me duela el alma, yo sé que este tipo no me la tiene viva", dijo en Contigo en la Mañana.

Es más, también reveló que dejaron de vivir en el departamento antes mencionado por seguridad, pues señaló que Krishna Aguilera sentía miedo de este individuo: "Ella me pidió, llorando, que saliéramos de donde estábamos viviendo".

“Ella me pidió que saliera de dónde estábamos viviendo, porque ella corría peligro por este sujeto… Él es el culpable. Mi hermana me dijo, que ella temía por su vida”, recalcó.