Encuesta Criteria: Así cambia el apoyo a Jara y Kast a días de la segunda vuelta - Chilevisión

En el último sondeo de Criteria, el candidato del Partido Republicano aparece sacando importante ventaja sobre la abanderada del oficialismo de cara al balotaje de las elecciones presidenciales.

Una nueva edición de la encuesta Criteria se dio a conocer la noche del jueves, de cara a la segunda vuelta de las Elecciones presidenciales entre Jeannette Jara y José Antonio Kast.

El sondeo entregó las preferencias de los electores en la previa del inicio de la franja electoral prevista para el 30 de noviembre y a poco más de dos semanas para las votaciones.

Preferencias de cara a la segunda vuelta presidencial

Ante la consulta sobre “¿Quién crees que será el próximo presidente (a)?”, José Antonio Kast amplió su ventaja ante Jeannette Jara.

El candidato del Partido Republicano aumentó a un 63%, mientras que la ex ministra del Trabajo bajó a 29%.

Mismo caso se repitió en la pregunta “si este domingo fueran las elecciones de segunda vuelta presidencial, ¿por cuál de las siguientes candidaturas votarías?”.

De acuerdo con los resultados, el ex diputado se impondría con un 51%, mientras que la abanderada del oficialismo alcazaría un 35% de las preferencias.

En tanto que los votos nulos o blancos llegan al 14%.