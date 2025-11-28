 Encuesta Criteria: Así cambia el apoyo a Jara y Kast a días de la segunda vuelta - Chilevisión
Minuto a minuto
Encuesta Data Influye: Así se mueven las preferencias por Jara y Kast antes de la segunda vuelta Tres profesoras fueron rociadas con bencina tras incidentes afuera del Instituto Nacional Maipú ordena desalojo y demolición de toma “El Trébol”: Alberga a 110 familias Bad Boys canceló programa en vivo con Jara tras negativa de Kast: “La vitrina era para los dos” “No movía ni un dedo”: Madre reveló estado de su hija tras denuncia por uso de fármacos en jardín infantil
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
28/11/2025 09:20

Encuesta Criteria: Así cambia el apoyo a Jara y Kast a días de la segunda vuelta

En el último sondeo de Criteria, el candidato del Partido Republicano aparece sacando importante ventaja sobre la abanderada del oficialismo de cara al balotaje de las elecciones presidenciales.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Una nueva edición de la encuesta Criteria se dio a conocer la noche del jueves, de cara a la segunda vuelta de las Elecciones presidenciales entre Jeannette Jara y José Antonio Kast

El sondeo entregó las preferencias de los electores en la previa del inicio de la franja electoral prevista para el 30 de noviembre y a poco más de dos semanas para las votaciones. 

Preferencias de cara a la segunda vuelta presidencial

Ante la consulta sobre “¿Quién crees que será el próximo presidente (a)?”, José Antonio Kast amplió su ventaja ante Jeannette Jara.

El candidato del Partido Republicano aumentó a un 63%, mientras que la ex ministra del Trabajo bajó a 29%. 

Mismo caso se repitió en la pregunta “si este domingo fueran las elecciones de segunda vuelta presidencial, ¿por cuál de las siguientes candidaturas votarías?”.

De acuerdo con los resultados,  el ex diputado se impondría con un 51%, mientras que la abanderada del oficialismo alcazaría un 35% de las preferencias. 

En tanto que los votos nulos o blancos llegan al 14%.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Se acaba el plazo para aumentar tu Aguinaldo de Navidad 2025: Revisa el requisito clave y cómo hacerlo

Lo último

Lo más visto

“Si quieres te lo googleo” y “miren los dichos de Boric”: Los momentos de Jara y Kast en foro de Elecciones 2025

Los candidatos presidenciales se vieron las caras por primera vez antes del balotaje programado para el próximo 14 de diciembre. Las interpelaciones y cuestionamientos marcaron la conversación.

27/11/2025

Kidd Voodoo dividió a sus fans tras manifestar su postura sobre las elecciones presidenciales

El cantante urbano fue emplazado por un seguidor tras interpretar canciones de Silvio Rodríguez y Los Prisioneros en su último concierto.

27/11/2025

“Irrespetuoso tu trato”: Dardos entre Jara y Kast marcan primer encuentro antes de segunda vuelta 2025

Los candidatos presidenciales participaron esta mañana del "primer foro social", donde abordaron problemáticas como la pobreza, desigualdad e inequidad. Es su primer encuentro luego de las elecciones.

27/11/2025

“Señorita, se sienta...”: El motivo que originó severo reto de jueza a Daniela Aránguiz en audiencia

La magistrada perdió la paciencia con la panelista de TV, quien se conectó desde Miami a la audiencia por la querella de Juan David Rodríguez en su contra.

27/11/2025