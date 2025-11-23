 Encuesta Criteria: Así se encuentran las preferencias presidenciales de cara a la segunda vuelta - Chilevisión
Minuto a minuto
Revelan que senador Matías Walker recibió $1.6 millones de implicado en trama Bielorrusa Es carabinero: Identifican a conductor que chocó y huyó sin auxiliar a víctimas en Vitacura “Estaba desesperado”: Chileno detenido en EEUU relata cómo fue su paso por las cárceles “Mucha gente odiaba a mi marido en su unidad”: Viuda de carabinero muerto en Ercilla descarta suicidio Encuesta Criteria: Así se encuentran las preferencias presidenciales de cara a la segunda vuelta
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
23/11/2025 12:16

Encuesta Criteria: Así se encuentran las preferencias presidenciales de cara a la segunda vuelta

El candidato del partido Republicano, José Antonio Kast, se consolidó en el primer lugar con un 59% de las preferencias ante la pregunta "¿quién crees que será el próximo presidente?".

Publicado por Gabriela Valdés

Este domingo se publicó la primera edición de la encuesta Criteria luego de las elecciones del domingo 16 de noviembre.

Esta instancia entregó las preferencias electorales de los votantes de cara a la segunda vuelta entre Jeannette Jara y José Antonio Kast, la cual se llevará a cabo el 14 de diciembre.

En cuanto a la intención de voto mediante la pregunta "si este domingo fueran las elecciones de segunda vuelta presidenciales, ¿por cuál de las siguientes candidaturas votarías?", la encuesta anticipó una ventaja para Kast, quien alcanzaría un 50% (+3), mientras que Jara registraría un 36% (+3).

En la pregunta espontánea sobre quién crees que será el próximo presidente, José Antonio Kast lidera con un 59% (+25), mientras que Jeannette Jara figura en segundo lugar con un 33% (+4).

Además, un 14% (-6) asegura que votaría nulo o blanco, un grupo que podría resultar decisivo en un escenario estrecho.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Pago parte en enero: Quiénes recibirán compensación por diferencia de expectativa de vida para las mujeres

Lo último

Lo más visto

Encuesta Criteria: Así se encuentran las preferencias presidenciales de cara a la segunda vuelta

El candidato del partido Republicano, José Antonio Kast, se consolidó en el primer lugar con un 59% de las preferencias ante la pregunta "¿quién crees que será el próximo presidente?".

23/11/2025

"Las llevo conmigo": Pangal dedica sentido mensaje de despedida para Meli Noto y su pequeña hija

A solo un mes del nacimiento de Alanna, el exchico reality publicó el video que emocionó a sus seguidores antes de aventurarse en nuevos viajes junto a El Clan.

23/11/2025

“No sé qué haría sin...”: Paola Volpato emocionó en redes sociales con inéditos registros

La reconocida actriz utilizó su cuenta de Instagram para dedicar un afectuoso saludo de aniversario a su esposo y compartió antiguas fotografías de la relación.

23/11/2025

“Mucha gente odiaba a mi marido en su unidad”: Viuda de carabinero muerto en Ercilla descarta suicidio

La esposa del teniente Robert Ruiz cuestiona la versión oficial que apunta a un suicidio dentro de la unidad COP de Pailahueque y pide que la investigación pase al Ministerio Público.

23/11/2025