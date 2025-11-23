Encuesta Criteria: Así se encuentran las preferencias presidenciales de cara a la segunda vuelta - Chilevisión

El candidato del partido Republicano, José Antonio Kast, se consolidó en el primer lugar con un 59% de las preferencias ante la pregunta "¿quién crees que será el próximo presidente?".

Este domingo se publicó la primera edición de la encuesta Criteria luego de las elecciones del domingo 16 de noviembre.

Esta instancia entregó las preferencias electorales de los votantes de cara a la segunda vuelta entre Jeannette Jara y José Antonio Kast, la cual se llevará a cabo el 14 de diciembre.

En cuanto a la intención de voto mediante la pregunta "si este domingo fueran las elecciones de segunda vuelta presidenciales, ¿por cuál de las siguientes candidaturas votarías?", la encuesta anticipó una ventaja para Kast, quien alcanzaría un 50% (+3), mientras que Jara registraría un 36% (+3).



En la pregunta espontánea sobre quién crees que será el próximo presidente, José Antonio Kast lidera con un 59% (+25), mientras que Jeannette Jara figura en segundo lugar con un 33% (+4).



Además, un 14% (-6) asegura que votaría nulo o blanco, un grupo que podría resultar decisivo en un escenario estrecho.