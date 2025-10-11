 Con un niño en brazos: Pareja atacó y amenazó a funcionaria de Cesfam en San Antonio - Chilevisión
11/10/2025 08:21

Con un niño en brazos: Pareja atacó y amenazó a funcionaria de Cesfam en San Antonio

La Municipalidad de San Antonio anunció que ya dispuso de todas las acciones legales en contra de la pareja, quienes golpearon, patearon y amenazaron a la funcionaria.

Publicado por CHV Noticias

Este viernes, una funcionaria de la unidad de Farmacia del Cesfam Nestor Fernández Thomas fue víctima de una agresión física y verbal por parte de una pareja en la comuna de San Antonio, región de Valparaíso.

Se trata de una profesional técnico en enfermería (TENS), quien incluso recibió ataques por parte de un hombre que sostenía a un menor de edad en sus brazos y la municipalidad ya dispuso de todas las acciones legales en contra de los atacantes.

¿Qué fue lo que ocurrió?

Los hechos quedaron grabados en las cámaras de seguridad y a través de un comunicado, la Asociación de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Anfusam) de San Antonio condenó los hechos, además de entregar más detalles de lo sucedido.

"Una mujer y posteriormente un hombre se presentaron en la unidad de farmacia, donde, por motivos aún desconocidos, comenzaron a increpar y amenazar a la funcionaria", comentaron.

En esa misma línea, aseguraron que la víctima recibió golpes y patadas: "Este tipo de conductas son absolutamente inaceptables en cualquier entorno, y en particular, en un centro de salud, donde se espera que todas las personas, sin importar su rol, sean tratadas con respeto y dignidad" recalcaron.

Por otra parte, añadieron: "Se ha presentado la denuncia correspondiente a las autoridades competentes y se esta brindando el apoyo necesario a la funcionaria afectada, tanto en lo psicológico como en lo legal, para que reciba la protección y el respaldo que merece".

Finalmente, la Municipalidad de San Antonio también condenó los hechos y expresó en redes sociales: "La municipalidad ha dispuesto todas las acciones legales necesarias para respaldar a la trabajadora afectada y colabora con la justicia para que los responsables enfrenten las sanciones correspondientes".

Revisa las publicaciones en redes sociales:

