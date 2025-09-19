 Joven de 23 años permanece grave en la UCI tras recibir múltiples golpes en discoteca de Curicó - Chilevisión
Minuto a minuto
El lado B de la Parada Militar 2025: Miles de asistentes y los nuevos cachorros que se integran Parada Militar 2025: Nuevas razas de perros se suman a la detección de drogas en espacios reducidos Con música en vivo y globos: Así fue el emotivo funeral de hermanos que murieron en Lican Ray Actualización balance Fiestas Patrias 2025: Carabineros reportó seis muertos y 149 detenidos Comandante Iturriaga ante casos de narcotráfico en FFAA: “Son verdaderos traidores”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
19/09/2025 18:42

Joven de 23 años permanece grave en la UCI tras recibir múltiples golpes en discoteca de Curicó

El episodio, captado en video, se produjo alrededor de las 03:30 horas en el recinto Aruna durante la fonda "Malandrina".

Publicado por Gabriela Valdés

Un joven de 23 años se encuentra en estado grave en UCI luego de ser golpeado durante la madrugada de este jueves al interior de una discoteque en Curicó.

La golpiza quedó registrada en video y ocurrió cerca de las 03:30 horas en el recinto Aruna, en el marco de la fonda "Malandrina".

Antecedentes de la agresión

Según información entregada por VLN Radio, la agresión fue cometida por un grupo de al menos seis individuos, quienes lo atacaron con puñetazos y patadas hasta dejarlo inconsciente.

La víctima fue ingresada de urgencia, donde se confirmó la presencia de un hematoma subdural y una fractura craneal.

Por otro lado, el motivo de la golpiza aún se desconoce, por lo que el fiscal de turno de la Brigada de Homicidos de la PDI aseguró que se iniciarán las diligencias correspondientes.

Hasta el momento no se ha confirmado la detención de los responsables. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Parada Militar 2025: Revive aquí la transmisión completa desde el Parque O’Higgins

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Parada Militar 2025: “Impecable” arribo de paracaidistas marcó el inicio del desfile

Entre sus filas estaba presente una mujer, marcando un hito dentro de la institución y aunque las condiciones climáticas pudieron afectar la caída, la presentación fue "impecable", expresó el presidente Gabriel Boric.

19/09/2025

Parada Militar 2025: Revive aquí la transmisión completa desde el Parque O’Higgins

Como cada año, el tradicional evento se realizaó en el Parque O'Higgins, con la presencia de miles de funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden.

19/09/2025

“Se fue amenazando”: Reportan complejo momento laboral de Kel Calderón

La situación llega tras una serie de polémicas en las que Kel se ha visto envuelta, como una disputa con su hermano, Nano Calderón, en abril de este año.

18/09/2025

“Es una niña”: Madre venezolana defendió a su hija tras críticas por baile de Fiestas Patrias

La pequeña había realizado un baile típico venezolano durante el acto de Fiestas Patrias del colegio donde estudia y aunque su madre explicó que fue una decisión de la directiva, los internautas llenaron la publicación de críticas.

18/09/2025