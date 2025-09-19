Joven de 23 años permanece grave en la UCI tras recibir múltiples golpes en discoteca de Curicó - Chilevisión

El episodio, captado en video, se produjo alrededor de las 03:30 horas en el recinto Aruna durante la fonda "Malandrina".

Un joven de 23 años se encuentra en estado grave en UCI luego de ser golpeado durante la madrugada de este jueves al interior de una discoteque en Curicó.

La golpiza quedó registrada en video y ocurrió cerca de las 03:30 horas en el recinto Aruna, en el marco de la fonda "Malandrina".

Antecedentes de la agresión

Según información entregada por VLN Radio, la agresión fue cometida por un grupo de al menos seis individuos, quienes lo atacaron con puñetazos y patadas hasta dejarlo inconsciente.

La víctima fue ingresada de urgencia, donde se confirmó la presencia de un hematoma subdural y una fractura craneal.

Por otro lado, el motivo de la golpiza aún se desconoce, por lo que el fiscal de turno de la Brigada de Homicidos de la PDI aseguró que se iniciarán las diligencias correspondientes.

Hasta el momento no se ha confirmado la detención de los responsables.