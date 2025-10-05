 Una persona murió y otra resultó herida tras recibir ataque a disparos desde un auto en Renca - Chilevisión
ChileVisión
05/10/2025 08:19

Una persona murió y otra resultó herida tras recibir ataque a disparos desde un auto en Renca

Se trata de dos personas que iban al interior de un vehículo y uno de ellos descendió, atacando a dos individuos de 24 y 23 años. Este último murió en el lugar.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este sábado, una persona murió y otra resultó herida tras haber sido víctimas de un ataque a disparos en la comuna de Renca.

Los hechos ocurrieron a eso de las 17:30 horas en el sector de las calles Chungará con Salvador Allende y el ataque se produjo luego de que dos personas llegaran hasta el lugar en un automóvil.

Los antecedentes del ataque

Según explicó el fiscal Jorge Cáceres del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía: "Desciende uno de ellos, que sería el copiloto, quien desenfunda un arma de fuego y dispara contra un grupo de tres personas".

En esa misma línea, explicó que las víctimas son dos personas de 23 y 24 años: "cada una de estas personas recibe un impacto balístico. Por las imágenes que hemos podido analizar hasta ahora no hay un intercambio de disparos".

Por otro lado, el comisario Juan Pablo Urquieta, de la Brigada de Homicidios (BH) Centro Norte de la Policía de Investigaciones (PDI), informó: "Encontramos aproximadamente 4 o 5 proyectiles balísticos y la cantidad de 14 vainillas percutadas, habría sido una sola arma de fuego y de calibre 9 milímetros"

En cuanto a las víctimas, la persona de 23 años falleció y contaba con antecedentes penales por distintos delitos, mientras que el otro individuo fue trasladado a un centro asistencial donde fue intervenido quirúrgicamente y se encuentra actualmente fuera de riesgo vital.

Finalmente, los equipos policiales se encuentran trabajando para identificar a los responsables del ataque y así dar con su paradero.

