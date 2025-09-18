 Robos, intentos de atropellos y disparos: Agitado operativo termina con 4 detenidos en Quilicura - Chilevisión
Minuto a minuto
Augusto Pinochet aparece por segundo año consecutivo: Estos son los chilenos más admirados según Cadem VIDEO | Carne para asado y armas: Gran incautación en allanamiento carcelario previo a Fiestas Patrias Nueva medida de MallPlaza tras muerte de joven: Suspendieron actual servicio de seguridad “Si yo hubiera tenido un arma…”: Habla exjuez que sufrió turbazo en su casa en La Pintana Informe oficial: Revelan causa de muerte de joven que perdió la vida en Mall Plaza Vespucio
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
18/09/2025 08:41

Robos, intentos de atropellos y disparos: Agitado operativo termina con 4 detenidos en Quilicura

Dos de los detenidos fueron baleados luego de que intentaran atropellar a personal de Carabineros, quienes hicieron uso de su arma de servicio.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este miércoles, Carabineros detuvo a cuatro personas que se encontraban robando teléfonos celulares a las personas que transitaban por la comuna de Quilicura.

Los hechos ocurrieron a eso de las 19:30 horas cuando se desarrollaban patrullajes intensivos en la intersección de las avenidas Las Torres con Bernardo O'Higgins.

Los antecedentes del robo

En ese contexto, según detalló el Capitán Ángelo Sobarzo, oficial de Ronda Prefectura Santiago Norte de Carabineros, los delincuentes se movilizaban en un vehículo y cuando personal policial intentó fiscalizarlos, huyeron, por lo que se inició un seguimiento controlado.

Además, intentaron atropellar a uno de los funcionarios, quien hace uso de su arma de servicio. El seguimiento continuó y "al no querer detener la marcha, intentan atropellar a un segundo carabinero", detalló el capitán Sobarzo.

Es por ello que dicho oficial también hace uso de su arma de servicio y efectuó tres disparos, logrando detener a los cuatro delincuentes.

Se trata de tres hombres y una mujer. Dos de ellos presentan lesiones por lo que fueron trasladados al Hospital San José, donde ingresaron a cirugía y actualmente se encuentran conscientes, sin riesgo vital.

Todos los delincuentes son mayores de edad y el vehículo en el que se trasladaban no presenta encargo por robo; sin embargo, personal de Carabineros encontró entre 5 y 6 teléfonos celulares, de los cuales algunos ya fueron reconocidos por sus dueños.

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Aún te faltan compras de Fiestas Patrias? Revisa cómo funcionará el comercio el 18 y 19 de septiembre

Lo último

Lo más visto

“Se fue amenazando”: Reportan complejo momento laboral de Kel Calderón

La situación llega tras una serie de polémicas en las que Kel se ha visto envuelta, como una disputa con su hermano, Nano Calderón, en abril de este año.

18/09/2025

“Es una niña”: Madre venezolana defendió a su hija tras críticas por baile de Fiestas Patrias

La pequeña había realizado un baile típico venezolano durante el acto de Fiestas Patrias del colegio donde estudia y aunque su madre explicó que fue una decisión de la directiva, los internautas llenaron la publicación de críticas.

18/09/2025

Lluvias en Fiestas Patrias 2025: Regiones con precipitaciones el 18 y 19 de septiembre

Allison Göhler, meteoróloga de Chilevisión,  adelantó que las regiones que se verán afectadas por precipitaciones en Fiestas Patrias son las de: Valparaíso, O'Higgins y Metropolitana.

18/09/2025

“Una nueva etapa”: María José Quintanilla publicó misterioso texto que reavivó rumores de separación

La cantante y animadora fue hasta su cuenta de Instagram para realizar un honesto desahogo, donde aseguró haber vivido momentos complicados a nivel personal.

17/09/2025