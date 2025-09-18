Robos, intentos de atropellos y disparos: Agitado operativo termina con 4 detenidos en Quilicura - Chilevisión

Dos de los detenidos fueron baleados luego de que intentaran atropellar a personal de Carabineros, quienes hicieron uso de su arma de servicio.

Durante la tarde de este miércoles, Carabineros detuvo a cuatro personas que se encontraban robando teléfonos celulares a las personas que transitaban por la comuna de Quilicura.

Los hechos ocurrieron a eso de las 19:30 horas cuando se desarrollaban patrullajes intensivos en la intersección de las avenidas Las Torres con Bernardo O'Higgins.

Los antecedentes del robo

En ese contexto, según detalló el Capitán Ángelo Sobarzo, oficial de Ronda Prefectura Santiago Norte de Carabineros, los delincuentes se movilizaban en un vehículo y cuando personal policial intentó fiscalizarlos, huyeron, por lo que se inició un seguimiento controlado.

Además, intentaron atropellar a uno de los funcionarios, quien hace uso de su arma de servicio. El seguimiento continuó y "al no querer detener la marcha, intentan atropellar a un segundo carabinero", detalló el capitán Sobarzo.

Es por ello que dicho oficial también hace uso de su arma de servicio y efectuó tres disparos, logrando detener a los cuatro delincuentes.

Se trata de tres hombres y una mujer. Dos de ellos presentan lesiones por lo que fueron trasladados al Hospital San José, donde ingresaron a cirugía y actualmente se encuentran conscientes, sin riesgo vital.

Todos los delincuentes son mayores de edad y el vehículo en el que se trasladaban no presenta encargo por robo; sin embargo, personal de Carabineros encontró entre 5 y 6 teléfonos celulares, de los cuales algunos ya fueron reconocidos por sus dueños.