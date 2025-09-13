Celebración terminó con dos apuñalados en universidad capitalina: Uno está en riesgo vital - Chilevisión

El atacante se encuentra detenido y los hechos ocurrieron durante una celebración de Fiestas Patrias organizada por los alumnos, pero que no fue autorizada por la universidad.

Este viernes se reportó un fuerte altercado al interior de la Universidad Central en la comuna de Santiago, donde dos estudiantes resultaron heridos con arma blanca.

Los hechos ocurrieron durante una celebración de Fiestas Patrias que no fue autorizada por la casa de estudios, pero fue organizada por los alumnos.

¿Qué es lo que se sabe?

Según indicaron testigos, en el lugar hubo consumo de drogas y alcohol y los hechos ocurrieron después de una discusión entre los involucrados que comenzó verbalmente, pero luego hubo golpes y un estudiante sacó un arma blanca, apuñalando a otras dos personas.

Una de las víctimas tiene tres lesiones con arma blanca, mientras que el otro individuo tiene solo una, pero que lo mantiene en riesgo vital en la Posta Central.

El atacante se encuentra detenido, mientras que las autoridades de la universidad están colaborando con la investigación.