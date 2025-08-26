 Dueño de casa murió apuñalado tras discusión por cultivo de marihuana con su arrendatario - Chilevisión
Minuto a minuto
Encuentran cuerpo de adulto arrastrado por el río Pilmaiquén durante “ceremonia ancestral” Cinco en total: Se entregan últimos dos sospechosos del crimen de ingeniero en Curacaví “Estoy roto por dentro”: Actor tras Ruperto informó la muerte de su madre a los 83 años
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
26/08/2025 13:26

Dueño de casa murió apuñalado tras discusión por cultivo de marihuana con su arrendatario

Un alza en la cuenta de la luz comenzó la disputa, y aunque el arrendador solicitó al arrendatario que deje la propiedad, este no hizo caso y terminaron envueltos en un nuevo conflicto.

Publicado por CHV Noticias

Un homicidio quedó al descubierto en la comuna de Calbuco, región de Los Lagos, luego de que el dueño de casa perdiera la vida tras una discusión con su arrendatario por un cultivo de marihuana indoor.

El sujeto, identificado como José Cachi, fue encontrado sin vida al interior de la ducha de su casa en el sector de Canal Quihua. Al momento del hallazgo la víctima presentaba una serie de puñaladas en el cuello y cabeza.

De acuerdo a lo que consignó Fiscalía, el crimen fue obra de Carlos Valenzuela, quien arrendaba una pieza en la casa donde se cometió el homicidio. 

Marihuana ocasionó discusión

La víctima y su arrendatario mantenían conflicto desde hace un tiempo. Este fue motivado luego de que detectara un alza en su cuenta de luz, la que podría estar relacionada aparentemente por un cultivo de marihuana indoor.

El dueño de casa había echado de la vivienda Valenzuela, sin embargo este no hizo caso y Cachi sintió un fuerte olor que desató una nueva discusión. 

Producto de los antecedentes, el agresor quedó en prisión preventiva por el delito de homicidio calificado. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Busca con tu RUT si recibes $678.028: Consulta acá si eres beneficiario del Subsidio Empleo Joven

Lo último

Lo más visto

Busca con tu RUT si recibes $678.028: Consulta acá si eres beneficiario del Subsidio Empleo Joven

Para acceder a este beneficio se debe tener entre 18 y 25 años y se puede cobrar de forma mensual o anual.

26/08/2025

“Me quieren silenciar”: El drama del joven imitador de Luis Miguel tras advertencia del equipo del artista

El joven intérprete recibió el contacto del representante legal de Luis Miguel, luego de que en redes sociales comenzara a circular el falso rumor de que sería hijo del cantante.

25/08/2025

El verdadero motivo de la ausencia de Pangal Andrade en el baby shower de Melina Noto

La celebración se llevó en Buenos aires, Argentina, junto a la familia y amigos de la presentadora de televisión.

25/08/2025

“Si no hubiéramos tenido...”: Explican por qué no hubo muertos chilenos en barbarie de Avellaneda

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó que "fue salvaje del lado de la hinchada de Chile", pero que también resultó "salvaje cuando va una parte de la hinchada de Independiente".

25/08/2025