Dueño de casa murió apuñalado tras discusión por cultivo de marihuana con su arrendatario - Chilevisión

Un alza en la cuenta de la luz comenzó la disputa, y aunque el arrendador solicitó al arrendatario que deje la propiedad, este no hizo caso y terminaron envueltos en un nuevo conflicto.

Un homicidio quedó al descubierto en la comuna de Calbuco, región de Los Lagos, luego de que el dueño de casa perdiera la vida tras una discusión con su arrendatario por un cultivo de marihuana indoor.

El sujeto, identificado como José Cachi, fue encontrado sin vida al interior de la ducha de su casa en el sector de Canal Quihua. Al momento del hallazgo la víctima presentaba una serie de puñaladas en el cuello y cabeza.

De acuerdo a lo que consignó Fiscalía, el crimen fue obra de Carlos Valenzuela, quien arrendaba una pieza en la casa donde se cometió el homicidio.

Marihuana ocasionó discusión

La víctima y su arrendatario mantenían conflicto desde hace un tiempo. Este fue motivado luego de que detectara un alza en su cuenta de luz, la que podría estar relacionada aparentemente por un cultivo de marihuana indoor.

El dueño de casa había echado de la vivienda Valenzuela, sin embargo este no hizo caso y Cachi sintió un fuerte olor que desató una nueva discusión.

Producto de los antecedentes, el agresor quedó en prisión preventiva por el delito de homicidio calificado.