Delincuentes armados roban casa de cambio en Valparaíso: Hay una trabajadora herida - Chilevisión

Durante la mañana de este sábado se produjo un asalto armado a una casa de cambio ubicada en el centro de Valparaíso, frente a la Plaza Sotomayor. Se trata de una sucursal de Western Union, donde entraron 4 individuos y uno de ellos portaba un arma de fuego con la que golpeó a una de las trabajadoras que se opuso al robo: "Mantiene aparentemente una lesión leve en su cabeza (...) ingresan a las bodegas, específicamente a las cajas fuertes, sustraen dinero en efectivo. El monto que preliminarmente mantenemos serían cerca de unos 10 millones de pesos en efectivo", explicó el teniente Díaz de Carabineros. La víctima fue trasladada a un centro asistencial.

