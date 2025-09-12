Mañana: Chilquinta anuncia corte de luz para la región de Valparaíso este sábado 13 - Chilevisión

La interrupción del suministro es parte del mantenimiento para asegurar un correcto servicio en tres comunas de la región.

Chilquinta, la empresa encargada del suministro eléctrico en la región de Valparaíso, anunció un importante corte de luz el sábado 13 de septiembre.

¿La razón? Según detalló la compañía, las interrupciones del suministro "son parte del mantenimiento para asegurar un buen servicio".

En total, son cuatro las zonas que se verán afectadas en las comunas de La Calera, Valparaíso y Viña del Mar.

La Calera. Sábado 13 de septiembre desde las 9:30 hasta las 15:45.

Valparaíso. Sábado 13 de septiembre desde las 9:30 hasta las 16:00.

Viña del Mar. Sábado 13 de septiembre desde las 9:15 hasta las 16:00.