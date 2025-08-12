Impacto en Porvenir: Adulta mayor forcejea con un delincuente armado y frustra robo de su carnicería - Chilevisión

El antisocial intentó robar un trozo de carne de vacuno de 28 kilos, pero la dueña del local forcejeó con él y logró frenarlo.

Una adulta mayor protagonizó un impactante hecho en Porvenir. La mujer, dueña de una carnicería, se enfrentó a un delincuente que —con arma blanca en mano— intentó robarle.

De acuerdo al medio El Pingüino de Punta Arenas, los hechos ocurrieron cerca del mediodía del domingo al interior de la carnicería de la que la mujer es dueña.

El sujeto ingresó al local con el objetivo de perpetrar el robo de una pieza de 28 kilogramos de carne de vacuno y, para lograr su cometido, portaba consigo un arma blanca.

Pese a que el antisocial logró intimidarla, la adulta mayor respondió enfrentándolo, forcejeando con él y recuperando el trozo de carne.

Sin haber podido concretar su ilícito, el sujeto huyó en dirección desconocida, justo antes de ser detenido por personal de Carabineros de la 3.ª Comisaría de Porvenir.

Entre sus pertenencias también se hallaron 2 gramos y 300 miligramos de marihuana.

Este martes, el Juzgado de Garantía de Porvenir ordenó la prisión preventiva para el individuo.

Según añade el citado medio, la fiscal (s) Carla Uribe decretó la cautelar al hombre, "formalizado por el delito de robo con intimidación en grado de frustrado, además de amenazas a Carabineros y porte de droga en la vía pública".

La justicia fijó un plazo de 70 días para la investigación.