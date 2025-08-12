 Impacto en Porvenir: Adulta mayor forcejea con un delincuente armado y frustra robo de su carnicería - Chilevisión
Minuto a minuto
Conductor pierde control y termina destrozando su auto en cancha de San Pedro de la Paz Persecución en Lo Prado dejó tres detenidos: Delincuentes dispararon y chocaron a Carabineros Contención y seguridad: Codelco implementó medidas tras retorno de 200 trabajadores a El Teniente
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
12/08/2025 18:37

Impacto en Porvenir: Adulta mayor forcejea con un delincuente armado y frustra robo de su carnicería

El antisocial intentó robar un trozo de carne de vacuno de 28 kilos, pero la dueña del local forcejeó con él y logró frenarlo.

Publicado por CHV Noticias

Una adulta mayor protagonizó un impactante hecho en Porvenir. La mujer, dueña de una carnicería, se enfrentó a un delincuente que con arma blanca en manointentó robarle.

De acuerdo al medio El Pingüino de Punta Arenas, los hechos ocurrieron cerca del mediodía del domingo al interior de la carnicería de la que la mujer es dueña.

El sujeto ingresó al local con el objetivo de perpetrar el robo de una pieza de 28 kilogramos de carne de vacuno y, para lograr su cometido, portaba consigo un arma blanca.

Pese a que el antisocial logró intimidarla, la adulta mayor respondió enfrentándolo, forcejeando con él y recuperando el trozo de carne.

Sin haber podido concretar su ilícito, el sujeto huyó en dirección desconocida, justo antes de ser detenido por personal de Carabineros de la 3.ª Comisaría de Porvenir.

Entre sus pertenencias también se hallaron 2 gramos y 300 miligramos de marihuana.

VER MÁS SOBRE CASOS POLICIALES

Prisión preventiva para sujeto que intentó robar carnicería y forcejear con adulta mayor

Este martes, el Juzgado de Garantía de Porvenir ordenó la prisión preventiva para el individuo. 

Según añade el citado medio, la fiscal (s) Carla Uribe decretó la cautelar al hombre, "formalizado por el delito de robo con intimidación en grado de frustrado, además de amenazas a Carabineros y porte de droga en la vía pública".

La justicia fijó un plazo de 70 días para la investigación.

Publicidad

Destacamos

Noticias

4 bonos y beneficios del gobierno para personas cesantes en busca de empleo en agosto 2025

Lo último

Lo más visto

La desconocida declaración de conserje que puede dar un vuelco al crimen del “Rey de Meiggs”

Según asegura la defensa del imputado Wilson Verdugo, este testimonio cuestiona la teoría de la Fiscalía sobre una millonaria deuda como presunto móvil del crimen de José Felipe Reyes.

12/08/2025

“Una jugarreta”: Revelan giro total que tendría “avergonzada” a Raquel Argandoña tras denuncia de robo

El periodista Sergio Rojas aseguró que hubo un vuelco en el caso, pues señaló que el reloj apareció y no en el avión donde la panelista de farándula acusó que fue robado.

12/08/2025

36 disparos en minutos: Hombre fue asesinado en balacera en La Pintana

Según detallaron desde Carabineros, la víctima falleció tras ser abordada por un grupo de desconocidos y mantenía antecedentes policiales.

12/08/2025

“Intentaron destruirme”: Steffi Méndez busca enfrentar al padre de su hijo ante la justicia sueca

A través de Instagram, la influencer radicada en Estocolmo afirmó que "en los últimos meses se han difundido rumores e imágenes equivocadas de quién soy y por lo que he pasado".

12/08/2025