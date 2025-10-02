Bus RED recibió disparos con pasajeros a bordo en Pedro Aguirre Cerda - Chilevisión

Los disparos emanaron desde una camioneta que iba persiguiendo a un auto y el vehículo del transporte público fue alcanzado en medio de la disputa.

En horas de la tarde de este jueves, un bus RED que circulaba con pasajeros fue alcanzado por una serie de disparos en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, región Metropolitana.

La situación se dio producto de una persecución que llevaba a cabo un camioneta en contra de un auto menor, en la que le propinó disparos que alcanzaron al vehículo del transporte público.

Los hechos tuvieron lugar en cercanías de la calle Clotario Blest, por donde circulaba bus correspondiente al recorrido H24.

Bus iba con pasajeros a bordo

El vehículo de menor tamaño intentó esquivar los disparos, sin embargo, terminó recibiendo un impacto en una de las puertas traseras.

El segundo disparo fue el que llegó al bus que en ese momento iba en tránsito con personas a bordo.

Producto del disparo, las esquirlas hirieron a una de las pasajeras que iba arriba de la locomoción resultado lesionada.

Otra persona quedó en estado de shock tras lo ocurrido y tuvo que ser trasladada a un SAPU cercano.