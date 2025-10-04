 Investigan homicidio de niña de 5 años en Lampa: Habría estado al cuidado de su hermana - Chilevisión
04/10/2025 09:11

Investigan homicidio de niña de 5 años en Lampa: Habría estado al cuidado de su hermana

Los equipos policiales se encuentran en el sitio del suceso realizando las pericias correspondientes para poder esclarecer los hechos.

Publicado por CHV Noticias

Durante la noche de este viernes se registró el homicidio de una niña de cinco años al interior de la toma Vista Hermosa ubicada en la comuna de Lampa.

En el sitio del suceso se encuentra trabajando el Laboratorio de Criminalística Central y Departamento de Medicina Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI) para realizar las pericias correspondientes.

Los antecedentes del homicidio

Según los primeros antecedentes, la niña habría estado al cuidado de su hermana mayor, quien tendría 15 años.

Respecto del homicidio, el inspector Jorge Zamorano de la Brigada de Homicidios Centro Norte indicó que la víctima fue trasladada hacia el SAPU de Lampa, donde se constató su fallecimiento.

En esa misma línea, indicó que se está trabajando en la toma de declaración de testigos, empadronamiento en el lugar de los hechos y levantamiento de cámaras de seguridad.

"Es encontrada en su domicilio particular", explicó el inspector sobre el lugar donde se encontró a la niña; sin embargo, declinó referirse a la dinámica de los hechos o quién era la persona que estaba al cuidado de la menor, dado que aún es materia de investigación.

Por otro lado, el inspector explicó que se trata de una familia de nacionalidad haitiana y se está a la espera de los resultados del Servicio Médico Legal (SML) para poder entregar más detalles sobre su muerte.

Noticia en desarrollo...

