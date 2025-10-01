 Investigan posible homicidio: Lo que se sabe del cuerpo encontrado en maletas en Pudahuel - Chilevisión
01/10/2025 20:23

El fiscal adjunto de la Fiscalía (ECOH) detalló que, de acuerdo a la información preliminar que obtuvieron tras las pericias en el sitio del suceso, el hallazgo sería producto de delito de un homicidio reciente.

Al mediodía de este miércoles se conoció el hallazgo de un torso humano al interior de dos maletas en la comuna de Pudahuel, región Metropolitana.

Los restos fueron encontrados en el sector de El Noviciado, específicamente en el Camino Luis Martínez, luego de que vecinos alertaran sobre el fuerte olor al costado de un canal de regadío. 

El Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía realizó las primeras pericias en el lugar y deteminaron algunos detalles del caso. 

¿Qué se sabe del cuerpo encontrado en Pudahuel?

Según señaló Milibor Bugueño, fiscal adjunto de la Fiscalía (ECOH), de acuerdo a la información preliminar que obtuvieron tras las pericias en el sitio del suceso, el hallazgo sería producto de delito de homicidio.

En cuánto a la víctima, señaló que se trata de “persona de sexo masculino, tes morena, de aproximadamente unos 40 años de edad”.

La causa específica de la muerte quedará en manos de criminalística y la autopsia del Servicio Médico Legal, mientras que se informó que las dos maletas contenían restos humanos de la misma persona.

“Con los primeros antecedentes que se tienen y en virtud de como se ha revisado el cuerpo no es una muerte antigua. Fue encontrado el día de hoy pero también pudo haber sido dejado aquí el día de hoy”, detalló el fiscal. 

