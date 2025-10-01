Encuentran torso al interior de una maleta en canal de regadío de Pudahuel - Chilevisión

Vecinos del sector de El Noviciado dieron la primera alerta a Carabineros, luego de sentir un fuerte olor emanando desde el costado del camino.

La tarde de este miércoles se informó del hallazgo de un torso, presumiblemente humano, en la comuna de Pudahuel, región Metropolitana.

Los restos fueron encontrados en el sector de El Noviciado, específicamente en el Camino Luis Martínez.

La alerta la dieron los mismos vecinos que circulaban por el lugar, quienes al sentir un fuerte olor emanando desde ese sector dieron aviso a Carabineros.

El Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía llegó al lugar para encabezar la investigación del caso

¿Qué se sabe del hallazgo?

Los restos fueron encontrados en dos maletas en las cercanías de un canal de regadío a la orilla del camino.

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) se hará cargo de las primeras diligencias para establecer la identidad y la causa de muerte de la víctima.