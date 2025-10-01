 Encuentran torso al interior de una maleta en canal de regadío de Pudahuel - Chilevisión
Minuto a minuto
“Tengo que ser fuerte y tratar de recuperar a mis hijos”: El mea culpa de Pineda tras quedar con arresto domiciliario Jean Paul Pineda quedó con arresto domiciliario total tras nueva detención por violencia de género y amenazas “Cuando está Jean Paul en el departamento pasa algo”: Vecinos en picada contra Pineda por reiterados hechos de violencia Conmoción en Dalcahue: Acusan a amigos de fallecido de sacar cuerpo y cambiarlo de tumba “Se gritaban y él la echó”: Revelan inédita grabación en pleno pasillo entre Jean Paul Pineda y su pareja
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
01/10/2025 18:08

Encuentran torso al interior de una maleta en canal de regadío de Pudahuel

Vecinos del sector de El Noviciado dieron la primera alerta a Carabineros, luego de sentir un fuerte olor emanando desde el costado del camino.

Publicado por CHV Noticias

La tarde de este miércoles se informó del hallazgo de un torso, presumiblemente humano, en la comuna de Pudahuel, región Metropolitana.

Los restos fueron encontrados en el sector de El Noviciado, específicamente en el Camino Luis Martínez.

La alerta la dieron los mismos vecinos que circulaban por el lugar, quienes al sentir un fuerte olor emanando desde ese sector dieron aviso a Carabineros.

El Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía llegó al lugar para encabezar la investigación del caso 

¿Qué se sabe del hallazgo?

Los restos fueron encontrados en dos maletas en las cercanías de un canal de regadío a la orilla del camino. 

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) se hará cargo de las primeras diligencias para establecer la identidad y la causa de muerte de la víctima. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Matrimonios de adultos mayores reciben bono de hasta $463 mil: Revisa requisitos del nuevo monto

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Kramer sorprendió imitando a todos los candidatos presidenciales: Uno de ellos le respondió

A través de Instagram, el comediante promocionó su próximo show parodiando por los actuales aspirantes a La Moneda. Incluso, uno de los imitados le respondió.

01/10/2025

“Una locura”: Eugenia Lemos reveló inesperada complicación que tuvo durante parto de su primera hija

La influencer trasandina recibió a Alegra, su hija junto a su esposo Matías Kosznik a los casi 40 años de edad.

01/10/2025

Responde el SAG: Confirman qué era el extraño cadáver encontrado en casa de Paillaco

Desde el Servicio Agrícola y Ganadero de Los Ríos aseguraron que, una vez recibido el hallazgo, se realizaron todos los peritajes correspondientes para poder dar con el origen de la especie.

01/10/2025

“Sentimos un golpe súper fuerte”: Vecina de Jean Paul Pineda narró incidente previo a detención

La residente del edificio en el que vive el exfutbolista advirtió que no es primera vez que presencian este tipo de episodios y que “el nivel de agresividad que tiene él es increíble”.

01/10/2025