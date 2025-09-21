Carabinero en retiro murió tras caer en su camioneta al Río Malleco en Angol - Chilevisión

La Sección de Investigaciones de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros está a cargo de las diligencias para esclarecer las razones por las cuales se produjo el accidente.

Un carabinero en retiro murió durante la madrugada de este domingo tras haber caído en su camioneta al interior del Río Malleco en la comuna de Angol, región de La Araucanía.

Los hechos ocurrieron a eso de las 03:00 horas, cuando el hombre perdió el control del vehículo mientras transitaba por el Puente Malleco y la información fue confirmada por el mayor Juan Weidmann de Carabineros.

Los antecedentes del accidente

Al respecto, al producirse la caída de la camioneta su cabina quedó sumergida, lo que generó la muerte del hombre, quien no pudo salir.

Personal de SAMU y Bomberos llegaron hasta el lugar para poder rescatar el cuerpo de la víctima, que fue trasladado al Servicio Médico Legal (SML) donde se le realizarán las diligencias correspondientes.

Del mismo modo, las pericias quedaron a cargo de la Sección de Investigaciones de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros, a fin de esclarecer las causas que provocaron que el conductor perdiera el control del vehículo.