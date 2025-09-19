Está en riesgo vital: Carabinero fue atacado con un ladrillo en Las Condes - Chilevisión

Al momento del ataque la víctima se encontraba junto a otro uniformado, quien hizo uso de su arma de servicio e hirió al responsable en la pierna, por lo que logró ser detenido.

Durante la noche de este jueves un sargento de Carabineros fue agredido con un ladrillo durante una fiscalización en la comuna de Las Condes y actualmente se encuentra en riesgo vital.

El oficial pertenece a la Comisaría temporal del Parque Alberto Hurtado y se encontraba con otro uniformado en una plaza cercana a la calle León Negro de Las Condes, cuando fiscalizaron a una persona que ingería alcohol en la vía pública.

Los antecedentes del ataque

En ese contexto, el individuo se negó a entregar su identificación, ingresó a un domicilio y lanzó un ladrillo desde el interior del inmueble a la víctima.

Al respecto, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, explicó que se trata del sargento Gabriel Hernández quien "el día de hoy fue brutalmente agredido a raíz de un procedimiento policial, algo que corresponde realizar por parte de Carabineros, sobre todo en estas fechas".

En esa misma línea, agregó: "Al fiscalizar a un grupo de personas, fue agredido con el lanzamiento directo hacia su persona, le lanzaron un adoquín, que le provocó lesiones gravísimas, lamentablemente el funcionario se encuentra en estado crítico, en estos momentos se encuentra con riesgo vital y está siendo intervenido por el personal médico en Dipreca".

Respecto del agresor, el general director informó que logró ser detenido, debido a que el uniformado que realizaba su trabajo junto a la víctima, utilizó su arma de servicio al momento del ataque, hiriendo al delincuente en la pierna.

El detenido es de nacionalidad chilena, mayor de edad y tiene antecedentes policiales.

Al respecto, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, quien señaló: "Lo que ocurrió esta noche fue una acción homicida de una persona que estaba siendo objeto de una fiscalización por parte de Carabineros en un control rutinario".

"Tenía un propósito deliberado de causar daño al Sargento Hernández, está grave como ustedes bien saben", agregó el ministro, quien además hizo un llamado a cuidar a Carabineros.

