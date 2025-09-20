Utilizó su arma personal: Carabinero mató a delincuente que intentó asaltarlo en Santiago - Chilevisión

El funcionario de Carabineros se encontraba junto a su esposa y sus dos de 7 y un año cuando ocurrieron los hechos. Su arma personal estaba debidamente inscrita.

Durante la noche de este viernes, un delincuente murió tras intentar asaltar a un Carabinero que se encontraba fuera de sus labores, a bordo de un bus RED en Santiago Centro.

El funcionario se encontraba junto a su esposa y sus dos hijos de siete y un año de edad cuando fue abordado por un grupo de delincuentes.

Los antecedentes del hecho

"Fue abordado por tres sujetos, quienes lo intimidan con un arma cortopunzante con la finalidad de sustraer sus especies personales. En esa instancia, cuando los sujetos se abalanzan sobre él, este hace uso de su arma de fuego en una oportunidad, dando muerte a uno de los sujetos, huyendo dos en dirección desconocida", señaló el coronel Claudio Pavez de Carabineros.

El delincuente es un hombre adulto que murió en el lugar y hasta el momento no ha podido ser identificado.

Finalmente, el coronel Pavez explicó que el funcionario utilizó un arma de fuego personal que estaba debidamente inscrita.