 Quién es Diosdado Cabello, el dirigente clave del régimen venezolano tras caída de Maduro - Chilevisión
Minuto a minuto
Kast valora caída de Maduro y califica su captura como “una gran noticia para la región” Pdte. Boric condena ataques en Venezuela: “La crisis debe resolverse mediante el diálogo” “Nos vamos de Chile”: Venezolanos celebran en Santiago la caída del régimen de Nicolás Maduro Ministra Aguilera sale al paso de críticas por cirugía a su madre: “Descarto algún tipo de privilegio” Corte de Apelaciones acoge querella de capítulos presentada contra exfiscal Manuel Guerra
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
03/01/2026 10:52

Quién es Diosdado Cabello, el dirigente clave del régimen venezolano tras caída de Maduro

Es considerado una de las figuras más fuertes del régimen venezolano y quien podría suceder a la Maduro a la cabeza de Venezuela.

Publicado por CHV Noticias

Este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó ataques contra algunos puntos de Venezuela y la captura de Nicolás Maduro.

Tras su arresto, y el de su esposa Cilia Flores, Maduro será trasladado a Nueva York, donde enfrentará a la justicia por cargos por una serie de delitos vinculados al narcotráfico. 

En ese escenario, el régimen por estas horas no tiene líder, pero ya hay nombres que podrían sucederlo. Uno de ellos es Diosdado Cabello, actual ministro del Interior de Venezuela.

Quién es Diosdado Cabello, el dirigente clave del régimen venezolano tras caída de Maduro

Tras la revolución bolivariana, en la que se erigió como figura central Hugo Chávez, también aparecieron el nombre de Diosdado Cabello y Nicolás Maduro.

Al enfermar Chávez, se especuló mucho sobre la sucesión presidencial, la que finalmente quedó en manos de Maduro. No obstante, Cabello se mantuvo siendo uno de los rostros más influyentes en la política de ese país.

Ahora, y sin ocupar formalmente el segundo cargo del gobierno —hoy en manos de la vicepresidenta Delcy Rodríguez—, Cabello es considerado la mano derecha del régimen y quien podría asumir el mandato.

En su larga trayectoria destacan sus pasos como gobernador, ministro, presidente de la Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional Constituyente e incluso presidente interino del país.

En enero de 2025, una investigación de CHV Noticias reveló el testimonio de un testigo clave en el secuestro y asesinato del teniente venezolano Ronald Ojeda, quien apuntó que el propio Cabello dio la instrucción para su asesinato.

Desde al oposición en tanto, suenan voces como Edmundo González Urrutia, quien se enfremtó a Maduro en las urnas en una elección acusada de fraude electoral. Otra persona que podría asumir es María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Caída de Nicolás Maduro: Estos son los delitos por los que será juzgado en EEUU

Lo último

Lo más visto

Donald Trump entrega detalles de la captura de Nicolás Maduro y su esposa: “Les encantó”

Trump aseguró que Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron capturados por fuerzas estadounidenses y trasladados a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico, tras una operación ejecutada durante la madrugada.

03/01/2026

VIDEO | Bombardeo en Venezuela: Revelan imágenes del ataque de EEUU a Caracas

Revelan imágenes del ataque de EEUU a Venezuela durante la madrugada este sábado. La operación derivó en la captura de Nicolás Maduro.

03/01/2026

“Nos vamos de Chile”: Venezolanos celebran en Santiago la caída del régimen de Nicolás Maduro

Continúan llegando más ciudadanos venezolanos al Parque Almagro, en Santiago, para celebrar la captura de Maduro.

03/01/2026

EXCLUSIVO | Así está Caracas tras captura de Nicolás Maduro: Venezolano relata horas de tensión

Luis Carlos Parada, periodista venezolano entregó un testimonio exclusivo de las horas de tensión que se viven en Venezuela, tras la caída de Nicolás Maduro del poder.

03/01/2026