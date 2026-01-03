Quién es Diosdado Cabello, el dirigente clave del régimen venezolano tras caída de Maduro - Chilevisión

Es considerado una de las figuras más fuertes del régimen venezolano y quien podría suceder a la Maduro a la cabeza de Venezuela.

Este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó ataques contra algunos puntos de Venezuela y la captura de Nicolás Maduro.

Tras su arresto, y el de su esposa Cilia Flores, Maduro será trasladado a Nueva York, donde enfrentará a la justicia por cargos por una serie de delitos vinculados al narcotráfico.

En ese escenario, el régimen por estas horas no tiene líder, pero ya hay nombres que podrían sucederlo. Uno de ellos es Diosdado Cabello, actual ministro del Interior de Venezuela.

Quién es Diosdado Cabello, el dirigente clave del régimen venezolano tras caída de Maduro

Tras la revolución bolivariana, en la que se erigió como figura central Hugo Chávez, también aparecieron el nombre de Diosdado Cabello y Nicolás Maduro.

Al enfermar Chávez, se especuló mucho sobre la sucesión presidencial, la que finalmente quedó en manos de Maduro. No obstante, Cabello se mantuvo siendo uno de los rostros más influyentes en la política de ese país.

Ahora, y sin ocupar formalmente el segundo cargo del gobierno —hoy en manos de la vicepresidenta Delcy Rodríguez—, Cabello es considerado la mano derecha del régimen y quien podría asumir el mandato.

En su larga trayectoria destacan sus pasos como gobernador, ministro, presidente de la Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional Constituyente e incluso presidente interino del país.

En enero de 2025, una investigación de CHV Noticias reveló el testimonio de un testigo clave en el secuestro y asesinato del teniente venezolano Ronald Ojeda, quien apuntó que el propio Cabello dio la instrucción para su asesinato.

Desde al oposición en tanto, suenan voces como Edmundo González Urrutia, quien se enfremtó a Maduro en las urnas en una elección acusada de fraude electoral. Otra persona que podría asumir es María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025.