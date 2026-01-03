Trump alista anuncio sobre Maduro que genera expectación global: Revisa el horario en Chile - Chilevisión

El mandatario estadounidense adelantó que entregará nuevos detalles tras afirmar que Nicolás Maduro fue capturado, en una conferencia que se realizará a las 13:00 horas de Chile.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que realizará una nueva comunicación oficial luego de asegurar que Nicolás Maduro fue capturado tras una operación encabezada por fuerzas estadounidenses.

El mensaje fue difundido a través de su red social Truth Social, donde Trump afirmó que Estados Unidos ejecutó un ataque a gran escala en Venezuela y que el mandatario venezolano fue detenido y trasladado fuera del país junto a su esposa.

En la publicación, el exmandatario indicó que entregará más detalles en una conferencia de prensa, la que se realizará desde Mar-a-Lago durante la mañana de este sábado en horario estadounidense.

Según el propio Trump, la instancia comunicacional está fijada para las 11:00 horas locales, lo que equivale a las 13:00 horas en Chile, momento en que se espera conocer nuevos antecedentes sobre el anuncio.

Las declaraciones han generado alta expectación internacional, ya que si bien la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, comunió que ambos "pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses", se desconoce los planes de EEUU en Venezuela.