 🔴 EN VIVO | Sigue en directo la cobertura especial de CHV Noticias tras la captura de Nicolás Maduro - Chilevisión
Minuto a minuto
Jeannette Jara y el PC reaccionan al ataque de EEUU en Venezuela: “Precedente muy peligroso” Kast valora caída de Maduro y califica su captura como “una gran noticia para la región” Pdte. Boric condena ataques en Venezuela: “La crisis debe resolverse mediante el diálogo” “Nos vamos de Chile”: Venezolanos celebran en Santiago la caída del régimen de Nicolás Maduro Ministra Aguilera sale al paso de críticas por cirugía a su madre: “Descarto algún tipo de privilegio”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
03/01/2026 11:28

🔴 EN VIVO | Sigue en directo la cobertura especial de CHV Noticias tras la captura de Nicolás Maduro

El prsidente de Estados Unidos anunció esta madrugada que tanto Nicolás Maduro como su esposa fueron capturados. Sigue la cobertura especial de CHV Noticias.

Este sábado, Estados Unidos llevó a cabo una serie de ataques en Venezuela y capturó al líder del régimen Nicolás Maduro, quien según informó la Fiscal General estadounidense, Pamela Bondi, enfrentará cargos en Estados Unidos.

Según detalló, se le imputarán cargos de: Conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos contra los Estados Unidos.

De momento no está claro el destino y estado de ambos, lo que provocó que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidiera una "prueba de vida".

Cobertura EN VIVO de CHV Noticias

Publicidad

Destacamos

Noticias

Caída de Nicolás Maduro: Estos son los delitos por los que será juzgado en EEUU

Lo último

Lo más visto

En buzo y esposado: Trump publica foto de Nicolás Maduro arrestado tras bombardeo en Caracas

El líder del régimen venezolano fue arrestado por personal de la Delta Force de Estados Unidos durante la madrugada del sábado.

03/01/2026

Donald Trump entrega detalles de la captura de Nicolás Maduro y su esposa: “Les encantó”

Trump aseguró que Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron capturados por fuerzas estadounidenses y trasladados a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico, tras una operación ejecutada durante la madrugada.

03/01/2026

VIDEO | Bombardeo en Venezuela: Revelan imágenes del ataque de EEUU a Caracas

Revelan imágenes del ataque de EEUU a Venezuela durante la madrugada este sábado. La operación derivó en la captura de Nicolás Maduro.

03/01/2026

EXCLUSIVO | Así está Caracas tras captura de Nicolás Maduro: Venezolano relata horas de tensión

Luis Carlos Parada, periodista venezolano entregó un testimonio exclusivo de las horas de tensión que se viven en Venezuela, tras la caída de Nicolás Maduro del poder.

03/01/2026