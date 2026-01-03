🔴 EN VIVO | Sigue en directo la cobertura especial de CHV Noticias tras la captura de Nicolás Maduro - Chilevisión

El prsidente de Estados Unidos anunció esta madrugada que tanto Nicolás Maduro como su esposa fueron capturados. Sigue la cobertura especial de CHV Noticias.

Este sábado, Estados Unidos llevó a cabo una serie de ataques en Venezuela y capturó al líder del régimen Nicolás Maduro, quien según informó la Fiscal General estadounidense, Pamela Bondi, enfrentará cargos en Estados Unidos.

Según detalló, se le imputarán cargos de: Conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos contra los Estados Unidos.

De momento no está claro el destino y estado de ambos, lo que provocó que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidiera una "prueba de vida".