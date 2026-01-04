 Daniela León, esposa de Felipe Avello, sorprendió con inesperado mensaje: “No se dejen engañar...“ - Chilevisión
04/01/2026 11:41

Daniela León, esposa de Felipe Avello, sorprendió con inesperado mensaje: “No se dejen engañar...“

La pareja del comediante, con quien contrajo matrimonio en 2021, dedicó unas emotivas palabras a través de sus redes sociales. Tras unas horas, salió a aclarar todo. "No se dejen engañar", indicó.

Publicado por CHV Noticias

Daniela León, esposa del comediante Felipe Avello, dedicó un romántico mensaje a su pareja que no pasó desapercibido en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, la mujer de 31 años compartió un video que incluye varias fotos junto al humorista.

Pero, sin duda, lo más remarcable de la publicación es el mensaje que le envió a su esposo, con quien se casó en 2021: "A veces no es suficiente solo decírtelo o escribirlo todos los días, a veces uno quiere gritarlo y que todos sepan".

"Gracias por todo, ser mi contención y compañero. El año pasado fue complicado para ambos, pero juntos podemos con todo", continuó.

Finalmente, remató: "Te amo, te amo, te recontra amo".

La publicación desató una ola de reacciones y no tardó en superar los 120 mil 'me gusta' y los centenares de comentarios.

Pareja de Felipe Avello aclara posteo: "No se dejen engañar..."

Ante eso, Daniela León subió una historia en la que agradeció la buena recepción del posteo, aunque aclaró a sus seguidores que no esperaran encontrarse con más detalles sobre su relación con el comediante.

"Gracias por celebrar el amor e interactuar tanto con el último reel que subí, pero no se dejen engañar, tarde, mal y nunca subo algo de mi matrimonio", aclaró.

En ese sentido, expresó que "no es que no sean bienvenidos en esta cuenta (eeeeh, se daba color), solo que no se queden pensando que van a conocer algo más 'íntimo' de Felipín, porque no será así".

"Sin nada más que agregar, les reitero mis agradecimientos desde lo más profundo de mi corazón por la buena onda, los lindos comentarios y la felicidad deseada. Feliz 2026", cerró.

