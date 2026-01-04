“Limpia el closet”: George Harris sorprendió con su reacción a captura de Maduro - Chilevisión

El comediante venezolano, que tuvo un polémico paso por el Festival de Viña, utilizó su cuenta de Instagram para enviar un mensaje a sus seguidores luego del ataque estadounidense en Caracas.

El comediante venezolano George Harris utilizó sus redes sociales para reaccionar a la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas militares estadounidenses durante la madrugada del sábado.

Harris se comunicó con sus más de 4 millones de seguidores a través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram.

En ella comenzó detallando con alegría que la noticia lo "agarró a las 2 de la mañana tomando un trago con la familia en Miami".

El mensaje de George Harris a los venezolanos tras captura de Maduro

Luego, el comediante recordado por su polémico paso en el Festival de Viña celebró la captura con un entusiasta mensaje en un registro que acumula más de 170 mil me gustas.

"Lo logramos, 2026, lo logramos. Dios me los bendiga, cuídense mucho en Venezuela", indicó, agregando con alegría que "ese abrazo va, no sé dónde va a ser, pero va".

En la misma línea, llamó a sus seguidores a "pensar cosas positivas" y, si no, a que "monten un arroz, un almuerzo o un ruedo, pasa la escoba y limpia el closet que lo tienes sucio del año pasado o ponte a trabajar", haciendo referencia a que organicen un panorama festivo o de distración.