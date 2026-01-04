 China pide a Estados Unidos la liberación inmediata de Nicolás Maduro y su esposa - Chilevisión
04/01/2026 08:09

China pide a Estados Unidos la liberación inmediata de Nicolás Maduro y su esposa

Además, China instó a Estados Unidos a “garantizar la seguridad personal” de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Publicado por CHV Noticias

China manifestó este domingo su “grave preocupación” por la captura de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores por parte de Estados Unidos y exigió su “liberación inmediata”.

Desde Pekín cuestionaron que Washington “se haya apoderado por la fuerza” del mandatario y de su esposa y los haya trasladado fuera de Venezuela, una acción que —afirmaron— genera una fuerte escalada de tensión internacional.

La Cancillería china sostuvo que las acciones de Estados Unidos “violan claramente el derecho internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales”, además de contradecir “los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”.

En el comunicado oficial, publicado en el sitio del ministerio, se indicó además que estos hechos menoscaban la soberanía de Venezuela.

En ese marco, China instó a Estados Unidos a “garantizar la seguridad personal” de Maduro y Flores, a “liberarlos de inmediato”, a “dejar de socavar al Gobierno venezolano” y a resolver la situación mediante canales diplomáticos, sin anunciar medidas adicionales.

