VIDEO | Con buzo y sandalias: Revelan primeras imágenes de Nicolás Maduro bajo custodia en Nueva York - Chilevisión

03/01/2026 23:50

VIDEO | Con buzo y sandalias: Revelan primeras imágenes de Nicolás Maduro bajo custodia en Nueva York

En los registros se puede ver al líder chavista con las manos esposadas siendo custodiado por personal de la DEA.

Publicado por CHV Noticias

Durante la noche de este sábado se revelaron nuevas fotografías de Nicolás Maduro luego de haber sido capturado por fuerzas militares Estado Unidenses. 

De acuerdo a los registros, tras aterrizar en el aeropuerto Stewart de Nueva York, el líder chavista fue trasladado con esposas y capucha a las oficinas de la Administración para el Control de Drogas (DEA). 

Los nuevos registros se suman a las imágenes difundidas por el presidente estadounidense, Donald Trump, a través de su red Truth Social. 

Revelan nuevas fotografías de Nicolás Maduro tras ser capturado por Estados Unidos

